Київ порине у туман: видимість на дорогах 200-500 м
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. До кінця доби 30 березня, та вночі 31 березня у столиці утримається туман, видимість 200-500 м. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
• знизити швидкість руху;
• при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
• уникати різких маневрів на дорозі.
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