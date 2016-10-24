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"Киев Модерн-Балет" отпраздновал свое десятилетие

"Киев Модерн-Балет" отпраздновал свое десятилетие

Киев • УНН

 • 54275 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. 21 октября на сцене Киевского муниципального театра оперы и балета для детей и юношества "Киев Модерн-Балет" Раду Поклитару праздновал свое десятилетие, передает УНН.

Как и десять лет назад, перед зрителями танцевали "Кармен. ТV" на музыку Жоржа Бизе. Невероятный пыл, экспрессия, харизматичность - вся эмоциональная палитра присутствовала в этот вечер. Как и каждый раз, когда посещаешь очередную постановку талантливого балетмейстера Раду Поклитару. Ты как рождаешься заново, наполняешься и уже готов к новым безумным поступкам. А это так подкупает, когда есть возможность выйти за рамки вседозволеного и дополнить свою жизнь собственным креативом. Как и сделал Раду в спектаклях "Веронский миф: Шекспирименты", "Болеро", "Дождь", "Щелкунчик", балете-триптихе "Перекресток", спектакле "Лебединое озеро"...

И эта невероятная энергия излучается от каждого участника "Киев Модерн Балета", в их хореографии, глазах, вере друг в друга, уважении к своему наставнику - они одна креативная семья. Так и заявляют о себе: "Мы каембешкы. Один за всех и все за одного! "

По словам Раду Поклитару, за 10 лет менялись не только постановки, но и участники балета:

- Однако, хочу отметить, что в нашей семье бывших не бывает. Мы всех ценим и любим одинаково. Спасибо всем, кто сегодня с нами, ведь мы живем для вас и наше существование имеет смысл только тогда, когда в зале есть зрители!

Старожилом "Киев Модерн-Балет", который танцует в коллективе с начала его основания, является Дмитрий Кондратюк. О своем наставнике Дмитрий может сказать коротко: требовательный, мастер, справедливый, талантливый!

- Относительно коллектива, то он менялся от маленького ребенка до взрослой личности, а затем снова становился младенцем и каждый раз нужно было расти. Но, это только добавляло сил и возможности ставить перед собой новые цели. Поэтому, остается поблагодарить тех, кто был с нами, а также тех, кто есть и еще придет. Я живу сценой и счастлив, что танцую в "Киев Модерн-Балет!", - уверяет Дмитрий.

Видимо, весь спектакль внимание зрителя приковано к страстной Кармен, которую так ярко смогла передать в танце харизматичная Анна Герус, - главная солистка "Киев модерн-балет".

- Эта роль однозначно была для меня вызовом. Ведь в обычной жизни от Кармен у меня, наверное, ничего нет. Сначала у меня было очень негативное отношение к героине - в отличие от тех, кто увлекался харизмой и силой, женской свободой Кармен, у меня всегда возникал вопрос - ну почему же ее так любят, ведь она столько боли приносит. Поэтому я провела огромную работу, прежде всего, над собой. Я оттолкнула все свои принципы и поверила Кармен, нашла те эмоции, которые помогли мне понять ее женскую сущность. И что самое важное - эта роль помогла мне стать более уверенной в себе.

За десять лет работы театра родилось более 20 спектаклей, которым аплодировали зрители Украины, Франции, Испании, Нидерландов, Бельгии, Португалии, Румынии, Китая, Таиланда, Белоруссии, Молдовы, России и других стран.

2016-й стал знаковым и для самого Раду Поклитару: он удостоился звания лауреата престижной Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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