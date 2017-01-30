Долг потребителей перед "Киевэнерго" составил 677,7 млн грн

По информации пресс-службы, в прошлом году наибольший прирост задолженности за электроэнергию перед компанией продемонстрировали население, промышленность и государственный бюджет в части льгот и субсидий для населения. Суммарно задолженность этих потребителей увеличилась на 174,3 млн грн и составила 400,1 млн грн.

"Предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности по итогам года уменьшили задолженность на 108 млн до 94,1 млн грн. В частности, крупнейший должник - ОАО "АК "Киевводоканал" - уменьшил сумму долга до 88,4 млн грн с 169 млн грн по состоянию на 1 января 2016 года", - скзаано в сообщении.

Также сообщается, что население Киева в течение 2016 года увеличило задолженность за потребленную электрическую энергию перед Киевэнерго на 101,4 млн грн - до 299,7 млн грн. По итогам года рост задолженности зафиксирован по всем районам столицы.

Крупнейшими должниками за электроэнергию перед Киевэнерго являются потребители Дарницкого, Соломенского и Деснянского районов. Их задолженность по состоянию на 1 января 2017 года составляла 43,5 млн грн, 33,7 млн грн та 33,2 млн грн соответственно.