Киевляне против легализации азартных игр - опрос

По результатам опроса, большинство киевлян выступили категорически против легализации азартных игр в Украине.

"Конечно, отрицательно отношусь (к легализации азартных игр - ред.). Я знаю на собственном примере. Моей подруги зять увлекся настолько, что забыл о сыне и о жене, все стало ненужным. Все эти заимствования, невозможность потом вернуть долг и пидсидання на эту проблему всех родных и родственников. Я я думаю, что и все женщины будут против, так как в основном мужчины этим болеют ", - сказала киевлянка Лидия.

Киевлянин Борис отметил, что Украина и так сейчас переживает не лучшие времена, а легализация азартных игр только придаст Украинской проблем.

"К легализации азартных игр, я отношусь отрицательно. Потому что я отношу азартные игры в категории "недостатков". У нас и без азартных игр хватает всему не хорошего. Поэтому провоцировать людей на какие-то негативные вещи не хотелось бы ", - отметил он.

Киевлянин Александр отметил, что азартные игры очень негативно влияют на благополучие украинских семей.

"Это очень негативно влияет на семьи и детей, где играют мужчины или женщины и все проигрывают. Хорошего от них нет ничего. Возможно есть какой-то доход в бюджет, но минусов гораздо больше чем плюсов ", - отметил он.

Напомним, политики призвали премьер-министра В.ГРОЙСМАН воздержаться от согласования лицензионных условий Минфина в таком виде.