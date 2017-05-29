Кияни проти легалізації азартних ігор – опитуванння

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 28925 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 72597 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 82490 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 77114 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 104859 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 75046 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 84574 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96465 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88274 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 192913 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.1м/с
67%
Популярнi новини

Паліса: Перемир'я з росією можливе, але лише короткострокове

12 квітня, 20:36 • 7758 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 13113 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 13364 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 19624 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 7558 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 82482 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 192912 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 346260 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 281267 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 390743 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 16367 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14889 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 77110 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 22091 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 27118 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Кияни проти легалізації азартних ігор – опитуванння

Київ • УНН

 • 12758 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Розроблений Міністерством фінансів проект щодо ліцензування лотерейного ринку можуть передати в Кабмін вже на початку червня. Експерти вказують, що у разі підписання Прем’єром, цей документ може запустити механізм легалізації азартних ігор під видом лотерей.

УНН вирішив поцікавитися у киян, як вони ставляться до такого нововведення влади.

Кияни проти легалізації азартних ігор – опитуванння

За результатами опитування, більшість киян виступили категорично проти легалізації азартних ігор в Україні.

“Звичайно, що негативно ставлюся (до легалізації азартних ігор — ред.). Я знаю на власному прикладі. Моєї подруги зять захопився настільки, що забув про сина і про дружину, все стало непотрібним. Всі ці позичання, неможливість потім повернути борг і підсідання на цю проблему всіх рідних і родичів. Я я думаю, що і всі жінки будуть проти, тому що в основному чоловіки цим хворіють,” — сказала киянка Лідія.

Киянин Борис зазначив, що Україна і так зараз переживає не найкращі часи, а легалізація азартних ігор лише додасть українцям проблем.

“До легалізації азартних ігор, я ставлюся негативно. Тому що я відношу азартні ігри до категорії “вад”. В нас і без азартних ігор вистачає всього не хорошого. Тому провокувати людей на якісь негативні речі не хотілось би,” — зазначив він.

Киянин Олександр наголосив, що азартні ігри дуже негативно впливають на благополуччя українських сімей.

“Це дуже негативно впливає на сім’ї і дітей, де грають чоловіки чи жінки і все програють. Гарного від них немає нічого. Можливо є якийсь дохід у бюджет, але ж мінусів набагато більше ніж плюсів,” — наголосив він.

Нагадаємо, політики закликали прем’єр-міністра В.Гройсмана утриматися від погодження ліцензійних умов Мінфіну в такому вигляді.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,513.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,609.34