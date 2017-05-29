Кияни проти легалізації азартних ігор – опитуванння
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Розроблений Міністерством фінансів проект щодо ліцензування лотерейного ринку можуть передати в Кабмін вже на початку червня. Експерти вказують, що у разі підписання Прем’єром, цей документ може запустити механізм легалізації азартних ігор під видом лотерей.
УНН вирішив поцікавитися у киян, як вони ставляться до такого нововведення влади.
За результатами опитування, більшість киян виступили категорично проти легалізації азартних ігор в Україні.
“Звичайно, що негативно ставлюся (до легалізації азартних ігор — ред.). Я знаю на власному прикладі. Моєї подруги зять захопився настільки, що забув про сина і про дружину, все стало непотрібним. Всі ці позичання, неможливість потім повернути борг і підсідання на цю проблему всіх рідних і родичів. Я я думаю, що і всі жінки будуть проти, тому що в основному чоловіки цим хворіють,” — сказала киянка Лідія.
Киянин Борис зазначив, що Україна і так зараз переживає не найкращі часи, а легалізація азартних ігор лише додасть українцям проблем.
“До легалізації азартних ігор, я ставлюся негативно. Тому що я відношу азартні ігри до категорії “вад”. В нас і без азартних ігор вистачає всього не хорошого. Тому провокувати людей на якісь негативні речі не хотілось би,” — зазначив він.
Киянин Олександр наголосив, що азартні ігри дуже негативно впливають на благополуччя українських сімей.
“Це дуже негативно впливає на сім’ї і дітей, де грають чоловіки чи жінки і все програють. Гарного від них немає нічого. Можливо є якийсь дохід у бюджет, але ж мінусів набагато більше ніж плюсів,” — наголосив він.
Нагадаємо, політики закликали прем’єр-міністра В.Гройсмана утриматися від погодження ліцензійних умов Мінфіну в такому вигляді.