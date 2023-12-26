Китай ввел санкции против американской компании и двух исследователей по правам человека из-за работы в регионе Синьцзян

Китай наложил санкции на американскую компанию Kharon и двух исследователей по правам человека из-за работу в регионе Синьцзян, где китайцы нарушают права человека в отношении групп меньшинств, в частности уйгуров. Об этом пишет УНН с ссылкой на Bloomberg.

Детали

Отмечается, что Китай наложил санкции на американскую компанию и двух исследователей по правам человека за работу, связанную с регионом Синьцзяном, что усилило спор между странами по обвинениям в принудительном труде.

Речь идет о компании Kharon, которая находится в Лос-Анджелесе и помогает ведущим организациям определить широкий спектр санкций и рисков, критически важных для борьбы с финансовыми преступлениями, экспортного контроля, инвестиционного риска и т.д.

Санкции предусматривают заморозку активов компании в Китае, запрет въезда для двух работников компании в страну, а также запрет китайским компаниям работать с компанией.

Добавим

Китай обвиняют в отправке миллионов представителей меньшинств в лагеря для перевоспитания в регион Синьцзян, как способ обуздания терроризма.

Напомним,

Китай защищает свои уйгурские лагеря в Синьцзяне, говоря, что они имеют решающее значение для борьбы с терроризмом и обеспечения профессиональной подготовки меньшинств.

Но Соединённые Штаты заявили, что репрессии Китая в отношении уйгуров равносильны "геноциду", а Организация Объединённых Наций осудила преследование Китаем уйгуров и других тюркских мусульман.