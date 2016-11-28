Кировоградская область заняла 20-е место в Украине по качеству образования

"Не новость, что в части сельских школ педагоги вынуждены выкладывать не только предмет по специальности, но и другие предметы пройдя курсы повышения квалификации, имея на это право, но понимая, что они не являются специалистами по данному предмету. В этом году сложилась сложная ситуация - около 250 вакансий, это те вакансии, которые невозможно было заполнить. И здесь важную роль сыграло то, что Министерством образования было отменено обязательныеую отработку целевиками три года и предполагается отказ от этого отработки, поскольку в сельскую местность педагоги, к сожалению, не хотят ехать, поэтому количество примеров непрофессионального преподавания в нашей области является значительным " - сказал В.Таборанский.

Однако он отметил, что в регионе работают над тем, чтобы исправить ситуацию. По состоянию на сегодня, Кировоград занимает второе место по количеству опорных школ. С 1 сентября 2016 года в области заработали первые 18 опорных школ и 67 филиалов.

В текущем году для функционирования опорных школ было приобретено 28 школьных автобусов на 35 млн грн за счет софинансирования местного и государственного бюджетов, установлено 33 учебные компьютерные комплексы на сумму 6,5 млн. грн, кроме того, опорные школы получили 63 интерактивные комплексы на 2 , 6 млн грн.

Также по его словам, в Кировоградской области низкая наполняемость классов (в сельской местности это в среднем 9 учеников, в городской - 24). Малокомплектные школы составили 43% от общего количества в регионе. Всего в области насчитали 458 школ.

"В течение последних нескольких лет существенно уменьшалось количество учеников в наших школах. В этом году она стабилизировалась на отметке 91 тыс. учеников, нет уже уменьшения, есть даже незначительный прирост в количестве учеников - 760 человек ", - сообщил чиновник.

По словам В.Таборанского, часть учеников, а именно - 1 тыс 804 человека обучаются по индивидуальной программе. Это обычные дети, но, в связи с тем, что они проживают в местности, где нет классов, дети попадают в ситуацию, когда, фактически, не могут получить качественное образование.