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Кіровоградщина посіла 20-те місце в Україні за якістю освіти

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. На Кіровоградщині нагальна проблема малокомплектних шкіл та нефахового викладання в них. Це деякі з причин того, що в рейтингу якості освіти область посіла 20-те місце в Україні. Про це під час апаратної наради в ОДА поінформував директор департаменту освіти, науки, молоді та спорту ОДА Володимир Таборанський, передає кореспондент УНН.

Кіровоградщина посіла 20-те місце в Україні за якістю освіти

“Не є новиною, що в частині сільських шкіл педагоги змушені викладати не лише предмет за фахом, а й інші предмети пройшовши курси підвищення кваліфікації, маючи на це право, але розуміючи, що вони не є фахівцями з даного предмету. В цьому році склалася складна ситуація — близько 250 вакансій, це ті вакансії, які неможливо було заповнити. І тут важливу роль відіграло те, що Міністерством освіти було відмінено обов’язкове відпрацювання цільовиками три роки і передбачається відмова від цього відпрацювання, оскільки в сільську місцевість педагоги, на жаль, не хочуть їхати, тож кількість прикладів нефахового викладання в нашій області є значною”, — сказав В.Таборанський.

Однак він зауважив, що в регіоні працюють над тим, щоб виправити ситуацію. Станом на сьогодні, Кіровоградщина займає друге місце по кількості опорних шкіл. З 1 вересня 2016 року в області запрацювали перші 18 опорних шкіл і 67 філій.

В поточному році для функціонування опорних шкіл було придбано 28 шкільних автобусів на 35 млн грн за рахунок співфінансування місцевого і державного бюджетів, встановлено 33 навчальні комп’ютерні комплекси на суму 6,5 млн грн, крім того, опорні школи отримали 63 інтерактивні комплекси на 2,6 млн грн.

Також за його словами, на Кіровоградщині низька наповнюваність класів (у сільській місцевості це в середньому 9 учнів, у міській — 24). Малокомплектні школи склали 43% від загальної кількості в регіоні. Всього в області нарахували 458 шкіл.

“Протягом останніх кількох років суттєво зменшувалась кількість учнів у наших школах. В цьому році вона стабілізувалася на позначці 91 тис. учнів, немає вже зменшення, маємо навіть незначний приріст у кількості учнів — 760 осіб”, — повідомив чиновник.

За словами Таборанського, частина учнів, а саме — 1 тис 804 особи навчаються за індивідуальною програмою. Це звичайні діти, але, у зв’язку з тим, що вони проживають у місцевості, де немає класів, діти потрапляють у ситуацію, коли, фактично, не можуть отримати якісну освіту.

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