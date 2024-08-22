Кипер заявил о строительстве современных укрытий в 5 образовательных учреждениях Одесской области

Правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен на укрытия в школах и профтехах. Одесская область в списке тех, кто получит финансирование. Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал, в каких учебных заведениях построят современные укрытия, передает УНН.

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Так, благодаря масштабной финансовой поддержке Дачненский лицей №2, Черноморский лицей№3, Беляевский лицей №3, Исаевский профессиональный аграрный лицей и Кодымское отделение Северного профессионального колледжа смогут построить современные укрытия и осуществлять образовательный процесс очно - пишет Кипер

По его словам, при приоритезации учебных заведений учитывалась зона риска громады, количество учеников в школах, возможность подвоза и организация посменного обучения.