Кипер заявил о строительстве современных укрытий в 5 образовательных учреждениях Одесской области
Киев • УНН
Правительство выделило 5 млрд грн на строительство укрытий в школах и профтехах, в частности в Одесской области. Финансирование получат пять учебных заведений региона для создания современных укрытий и обеспечения очного обучения.
Правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен на укрытия в школах и профтехах. Одесская область в списке тех, кто получит финансирование. Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал, в каких учебных заведениях построят современные укрытия, передает УНН.
Детали
Так, благодаря масштабной финансовой поддержке Дачненский лицей №2, Черноморский лицей№3, Беляевский лицей №3, Исаевский профессиональный аграрный лицей и Кодымское отделение Северного профессионального колледжа смогут построить современные укрытия и осуществлять образовательный процесс очно
По его словам, при приоритезации учебных заведений учитывалась зона риска громады, количество учеников в школах, возможность подвоза и организация посменного обучения.
Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за инициативу, Правительству, Министерству финансов и Министерству образования и науки за внимание к Одесской области и поддержку образовательной сферы в условиях военного времени, ведь речь идет о безопасности и качественном обучении детей