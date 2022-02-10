Количество вакцинированных бустером от "ковида" в Украине превысило пол миллиона
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили около 14,87 миллиона людей, бустерную дозу вакцины - более 512 тысяч человек. При этом в целом сделали почти 31 миллион прививок, за последние сутки из которых - более 70 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
Детали
За сутки 9 февраля в Украине 70 678 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 21 367 человек, вторую дозу - 29 487 человек, дополнительную дозу получили 596 человек, бустерную дозу - 19 228 человек.
От начала вакцинальной кампании получили первую дозу - 15 520 585 человек, получивших две дозы - 14 869 937 людей, получили дополнительную дозу - 22 159 человек, бустерную дозу - 512 531 человек. Всего проведено 30 925 212 прививок.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 с середины октября 2021 года.
13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.
22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.
На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.