Количество вакцинированных бустером от "ковида" в Украине превысило пол миллиона

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили около 14,87 миллиона людей, бустерную дозу вакцины - более 512 тысяч человек. При этом в целом сделали почти 31 миллион прививок, за последние сутки из которых - более 70 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.