"Киевстар" подтвердил сложности со связью в ряде городов на западе и юге Украины
Киев • УНН
Киевстар работает над решением проблем со связью в западной и южной Украине
На западе и юге Украины возникают сложности со связью мобильного оператора "Киевстар" (Kyivstar), подтвердили в среду в компании, указав на технические проблемы и что идет работа над восстановлением сервисов, пишет УНН.
Уважаемые абоненты, мы знаем, что сейчас возникают сложности с голосовой связью и работой мобильного приложения в ряде городов на западе и юге Украины. Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно быстрее
Напомним,
12 декабря мощная хакерская атака на украинскую мобильную сеть "Киевстар" вызвала перебои в работе и технические проблемы; компания работает над восстановлением и выплатит компенсации пострадавшим абонентам.
"Киевстар" подтвердил сложности со связью в ряде городов на западе и юге Украины
Киевстар работает над решением проблем со связью в западной и южной Украине.
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