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"Киевстар" подтвердил сложности со связью в ряде городов на западе и юге Украины

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 06:50  •  2185 просмотра

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Киевстар работает над решением проблем со связью в западной и южной Украине

На западе и юге Украины возникают сложности со связью мобильного оператора "Киевстар" (Kyivstar), подтвердили в среду в компании, указав на технические проблемы и что идет работа над восстановлением сервисов, пишет УНН.

Уважаемые абоненты, мы знаем, что сейчас возникают сложности с голосовой связью и работой мобильного приложения в ряде городов на западе и юге Украины. Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно быстрее

- сообщили в Kyivstar в Facebook.

Напомним,

12 декабря мощная хакерская атака на украинскую мобильную сеть "Киевстар" вызвала перебои в работе и технические проблемы; компания работает над восстановлением и выплатит компенсации пострадавшим абонентам.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
"Київстар" підтвердив складнощі із зв'язком у низці міст на заході і півдні України
Kyivstar confirms communication problems in a number of cities in western and southern Ukraine
Новости по теме

"Киевстар" подтвердил сложности со связью в ряде городов на западе и юге Украины

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