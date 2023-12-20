"Киевстар" подтвердил сложности со связью в ряде городов на западе и юге Украины

На западе и юге Украины возникают сложности со связью мобильного оператора "Киевстар" (Kyivstar), подтвердили в среду в компании, указав на технические проблемы и что идет работа над восстановлением сервисов, пишет УНН.

Уважаемые абоненты, мы знаем, что сейчас возникают сложности с голосовой связью и работой мобильного приложения в ряде городов на западе и юге Украины. Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно быстрее - сообщили в Kyivstar в Facebook.

Напомним,

12 декабря мощная хакерская атака на украинскую мобильную сеть "Киевстар" вызвала перебои в работе и технические проблемы; компания работает над восстановлением и выплатит компенсации пострадавшим абонентам.