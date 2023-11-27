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Тонны смесей для дорог и сотни коммунальщиков: как столица преодолевает непогоду

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 05:21  •  20589 просмотра

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310 единиц снегоуборочной техники и 262 работника боролись с непогодой в Киеве, использовав более тысячи тонн материалов для обработки дорог; въезд тяжеловесного транспорта ограничен для улучшения условий.

Ночью и утром дороги и тротуары столицы расчищали от снега и обрабатывали противогололедными средствами 310 единиц спецтехники КК "Киевавтодор". Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает УНН

В местах, где техника не имеет возможности проехать, очистку осуществляют 262 работника в составе 40 бригад по ручной уборке.

За сутки дорожники потратили 1190 тонн соли, 1456 тонн песчано-солевой смеси и 143 тонн песка.

Придомовые территории и зеленые зоны расчищают от снега 3423 работника и 125 единиц спецтехники управляющих компаний, а также 771 работник и 55 единиц техники "зеленстроев".

Коммунальные службы продолжают борьбу с последствиями непогоды.

Въезд в Киев для крупногабаритного транспорта закрыт с 7:30 утра и до улучшения погодных условий (ориентировочно до 10:00).

"Призываем водителей отдавать предпочтение в движении технике дорожной службы. А также не парковать машины на обочинах дорог, чтобы не мешать коммунальщикам оперативно расчищать снег", - говорится в сообщении КГГА.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Киев
Тонни сумішей для доріг та сотні комунальників: як столиця долає негоду
Kyiv has deployed more than 300 units of snow removal equipment and hundreds of workers to combat snowfall
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