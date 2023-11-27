Тонны смесей для дорог и сотни коммунальщиков: как столица преодолевает непогоду
Киев • УНН
310 единиц снегоуборочной техники и 262 работника боролись с непогодой в Киеве, использовав более тысячи тонн материалов для обработки дорог; въезд тяжеловесного транспорта ограничен для улучшения условий.
Ночью и утром дороги и тротуары столицы расчищали от снега и обрабатывали противогололедными средствами 310 единиц спецтехники КК "Киевавтодор". Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает УНН.
В местах, где техника не имеет возможности проехать, очистку осуществляют 262 работника в составе 40 бригад по ручной уборке.
За сутки дорожники потратили 1190 тонн соли, 1456 тонн песчано-солевой смеси и 143 тонн песка.
Придомовые территории и зеленые зоны расчищают от снега 3423 работника и 125 единиц спецтехники управляющих компаний, а также 771 работник и 55 единиц техники "зеленстроев".
Коммунальные службы продолжают борьбу с последствиями непогоды.
Въезд в Киев для крупногабаритного транспорта закрыт с 7:30 утра и до улучшения погодных условий (ориентировочно до 10:00).
"Призываем водителей отдавать предпочтение в движении технике дорожной службы. А также не парковать машины на обочинах дорог, чтобы не мешать коммунальщикам оперативно расчищать снег", - говорится в сообщении КГГА.
Тонны смесей для дорог и сотни коммунальщиков: как столица преодолевает непогоду
310 единиц снегоуборочной техники и 262 работника боролись с непогодой в Киеве, использовав более тысячи тонн материалов для обработки дорог; въезд тяжеловесного транспорта ограничен для улучшения условий.
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