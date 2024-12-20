Кибератака на государственную инфраструктуру Украины готовилась месяцами - Минюст
Киев • УНН
Министерка юстиции сообщила о массированной кибератаке на государственные реестры Украины, которая готовилась месяцами. Из-за атаки приостановлена работа реестров, восстановление может занять до двух недель.
Самая массовая кибератака на государственные реестры, вероятно, планировалась не один месяц. Об этом сообщила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министр юстиции Ольга Стефанишина во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Это была массированная атака абсолютно на всю инфраструктуру. Опять же, она готовилась не один месяц
Напомним
Минюст приостановил работу госреестров из-за масштабной кибератаки со стороны РФ. Регистрация актов гражданского состояния продолжается в бумажном формате, а восстановление систем может занять до двух недель.