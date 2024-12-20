Кибератака на государственную инфраструктуру Украины готовилась месяцами - Минюст

Самая массовая кибератака на государственные реестры, вероятно, планировалась не один месяц. Об этом сообщила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министр юстиции Ольга Стефанишина во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Это была массированная атака абсолютно на всю инфраструктуру. Опять же, она готовилась не один месяц - заявила Ольга Стефанишина.

Напомним

Минюст приостановил работу госреестров из-за масштабной кибератаки со стороны РФ. Регистрация актов гражданского состояния продолжается в бумажном формате, а восстановление систем может занять до двух недель.