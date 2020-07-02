Кто кого: ставленник Порошенко глава АМКУ Терентьев или Президент Зеленский

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев — один из немногих чиновников, сумевших сохранить должность с 2015 года, но, к сожалению, видимых изменений в работе АМКУ не произошло, сообщает УНН.

В своих интервью Терентьев фактически признает: системы в работе АМКУ нет, и он не видит необходимости в создании такой системы. А, значит, нет и прозрачного механизма выбора Антимонопольным комитетом дел для рассмотрения. По каким-то своим соображениям АМКУ обращает внимание на те или иные сектора экономики, оставляя без внимания другие. Фактически все эти годы Терентьев занимается ручным управлением, раздавая команды, кому и чем заниматься и на какие компании вести охоту от имени АМКУ.

Какими-то делами под управлением Терентьева занимались с особым азартом, в то время как другие отрасли оставались в серой зоне.

Антимонопольный комитет превратился из регулятора конкуренции в мощного административного игрока, чьи действия способны влиять на судьбу целых отраслей экономики. Или — не влиять. Даже если в процессе реализации такого подхода тот или иной монополист будет заслуженно наказан, подобная политика не имеет ничего общего с системной и современной антимонопольной политикой государства.

Именно с этим связано решение Президента Владимира Зеленского уволить старого главу АМКУ, который самостоятельно написал заявление, но пытается идти на попятную и сохранить свое кресло любой ценой. Тем не менее финальное слово за Президентом и Верховной радой.

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