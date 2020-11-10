Кто хочет травить Черкасс под видом переработки мусора

ЧЕРКАССЫ - КИЕВ. 11 ноября. УНН. Переработка твердых бытовых отходов - непростая, но крайне необходимое дело для каждого большого города. Ведь здесь должен быть баланс между необходимостью утилизации отходов и безопасностью этого процесса для жителей города. В Черкассах двое кандидатов на должность мэра от различных политических партий пытались в обход законодательства и игнорируя мнение городской общины, протащить вопрос строительства опасного производства через выборы городского головы. С первой попытки им это не удалось. Отныне их планы связаны со вторым туром и неосведомленностью горожан о том, что именно пытаются построить в Черкассах двое политиков дельцов.

Благие намерения Виталия Ильченко

В далеких 70-90-х годах Черкассы были своеобразной столицей химического производства в СССР. Здесь были расположены два химических гиганты: заводы "Азот" и "Химволокно". Тогда о вреде экологии и здоровью горожан говорить было опасно, ведь советское руководство выдавало, что в порядке. Но после распада СССР открылись истинные масштабы гуманитарной трагедии. Оказалось, что в городе все это время был рекордный по Союзу уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми, легочными и онкологическими заболеваниями. Кроме того, уровень детской заболеваемости и смертности в Черкассах был выше среднего по стране. Свидетели того времени вспоминают, что малышей довольно часто болели так называемый "ацетон". Сегодня мы знаем, что это были последствия интоксикации печени и почек детей ядовитыми химическими веществами в воздухе. С тех пор прошло много времени, Черкассы уже далеко не химическая столица. А экологическая ситуация в городе значительно улучшилась. Уровень опасных химикатов в воздухе не превышает норму. Но, как оказалось, это устраивает не всех, особенно, если хочется заработать денег, несмотря на опасность здоровью людей.

В марте 2019 компания "UKRAVIT", которую контролирует представитель партии "Слуга народа", кандидат в мэры, Виталий Ильченко выиграла тендер Организации промышленного развития при ООН и получила техническую поддержку для создания инфраструктуры по утилизации стойких органических загрязнителей. Планировалось построить производство, которое должно состоять из линии переработки морозильных камер и инсинераторнои печи. Учитывая тот факт, что высокие температуры, которые необходимы для сжигания фреона, могут быть пригодными для сжигания пестицидов, компания решила расширить проект. Так у господина Ильченко появились планы сжигать токсичные химические вещества, которые накопились на территории ООО "Фабрика агрохимикатов". Кстати, сам проект по утилизации опасных органических соединений было решено реализовать на территории указанной фабрики, расположенной в непосредственной близости от жилых массивов. Компания "UKRAVIT" была настолько уверена в себе, что без согласования проекта с Черкасским городским обществом завезла часть оборудования на территорию ООО "Фабрика агрохимикатов".

Манипуляции с экспертизами

24 апреля 2020 на сайте Единого реестра по оценке воздействия на окружающую среду Министерства энергетики и защиты окружающей среды появилось сообщение о плановой деятельности ООО "Фабрика агрохимикатов" под названием "Реконструкция административно-бытовых, складских и производственных зданий, инженерных сооружений, расположенных в промышленной зоне по адресу м. Черкаси, проезд Энергостроителей 8,10 ". В качестве технической альтернативы № 2 было указано вариант утилизации холодильных установок путем сжигания в багатоподовий печи Херешоф. Обратите внимание на тот факт, что сам проект по утилизации опасных химикатов отодвинуто на второй план, как возможную альтернативу. То есть, якобы весь проект о реконструкции зданий и сооружений. Сделано это было не случайно, ведь в соответствии с Приказом Минрегиона Украины, размещения новых предприятий I-II класса опасности (а именно таков завод по сжиганию органических отходов) в пределах населенных пунктов запрещено. Итак, если речь идет о реконструкции, то Приказ можно обойти. Возможно, так думал господин Ильченко, считая будущие прибыли. Кстати, в этот планировалось отвести большую площадь 5,6 га. Почему так много, - станет ясно чуть позже.

Интересно, но сообщения о влиянии на окружающую среду совсем не содержало информации о технических характеристиках печи-инсинератора. Сделано это было также не случайно, ведь при сгорании фреонов образуются крайне токсичные хлор и фтор помещая соединения. Так, непонятно, каким образом "UKRAVIT" планировала их нейтрализацию. Возможно Виталий Ильченко, который, несмотря на то, что баллотировался на пост мэра Черкасс, постоянно проживающий в Киеве, смог "порешать" в Министерстве по содержанию сообщения о влиянии на окружающую среду. Чтобы оно не содержало информации, потенциально может насторожить общественность. Следующим шагом Ильченко была попытка провести общественные слушания относительно будущего проекта. Заранее отметим, что слушания, которые состоялись в Черкасской ОГА, оказались полностью фейковый. Ведь на рассмотрение вопрос о размещении в Черкассах опасного для горожан производства не были приглашены ни мэр Анатолий Бондаренко, ни депутаты горсовета, ни представители экологических организаций. Более того, оказалось, что речь идет о создании в Черкассах не просто завода, а технопарка по переработке химически опасных веществ. Вот для этого, собственно, и понадобилось почти шесть гектаров земли. Конечной целью слушаний для Ильченко - было получить заключение о том, что его опасный проект можно строить в городе, а не в 20 км от него, как требует закон для вредных производств I-II класса.

Ильченко и Евпак против общины

Такое откровенное игнорирование представителем "Слуги народа", Виталием Ильченко мысли Черкасской городской общины смутило Черкасс. 22 сентября 2020 на сайте Черкасского городского совета была зарегистрирована петиция, в которой жители Черкасс попросили городские власти "не допустить к реализации проект, который предусматривает размещение на территории города Черкассы инсинератора для сжигания фреона, ядохимикатов и ядовитых веществ из Черкасской области и других областей Украины ". В ответ на петицию городской совет подготовил проект решения о поддержке петиции. Таким образом, городская община во главе с мэром Анатолием Бондаренко фактически заблокировала строительство в Черкассах завода по переработке фреона и пестицидов, из-за нарушения Ильченко и компанией "UKRAVIT" норм действующего законодательства. Кроме того, когда к оценке опасного проекта подключились реальные, а не фейковые эксперты по экологии, было выяснено, что авторы проекта намеренно отметили в документации розу ветров, которая не соответствует действительности. Оказалось, что на самом деле в ночное время грязные выбросы из будущего завода Ильченко имели оседать на жилые кварталы Черкасс и поверхность Черкасского водохранилища.

Политические и бизнес планы жителя Киева, кандидата в мэры от партии "Слуга народа" Виталия Ильченко, - понятны. Скорее всего, он планировал, благодаря поддержке центральной власти и административного ресурса, занять первое место на выборах Черкасского городского головы. С тех пор путь к строительству опасного завода, который травил бы Черкасс, было бы открыто. Но помешал все тот же Анатолий Бондаренко. Несмотря на противодействие центральной власти и силовых структур, он уверенно победил в первом туре выборов. Однако, Ильченко не оставил своих планов. Почти сразу он объявил, что во втором туре будет поддерживать представителя партии "Голос" Виктора Евпак, который в избирательной гонке занял второе место. Источник из ближайшего окружения Ильченко утверждает, что перед этим «слуга народа» встретился с Евпак. Скорее всего, Ильченко сделал Евпак предложение, от которого тот не смог отказаться. Говорят, после встречи Евпак очень изменился, освободил часть людей в своем штабе. Теперь там работают "штабисты" владельца "UKRAVIT", а кандидат от "Голоса" делает все, что ему скажет Виталий Ильченко. Евпак для него - идеальный и послушный мэр, некий "козел отпущения", который сделает все, что ему прикажут. И в первую очередь - утвердит строительство опасного завода. Или такого мэра и такого циничного отношения к жизни и здоровья людей заслужили Черкасс ?!