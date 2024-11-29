Хронология зашкваров ВАКС: от дорогого имущества до зависимости от НАБУ и "семейного" редактирования приговоров

Недавно стало известно, что для судей, можно сказать, элитного, Высшего антикоррупционного суда отменят требование о 75%-м проходном балле для когнитивного тестирования (IQ-тест). Такую рекомендацию дал профильный комитет Верховной Рады. Фактически, тест останется, а вот каким он будет и каким будет проходной балл – будет определять Высшая квалификационная комиссия судей. И здесь вряд ли стоит ожидать повышения требований, скорее наоборот. Но помогает ли существующее требование к уровню IQ работе ВАКС и ведут ли судьи себя разумно, исходя из государственной позиции? УНН решил исследовать этот вопрос.

Высший антикоррупционный суд начал свою работу в сентябре 2019 года. Суд рассматривает дела, открытые НАБУ и САП против назначенных чиновников (в частности, министров, их заместителей, членов парламента, руководителей государственных органов, судей, прокуроров и руководителей государственных предприятий) за совершение преступления, определенного перечнем коррупционных преступлений, причиненный вред от совершения которого превышает установленную денежную сумму, которая в 500 и более раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц (сейчас это чуть больше 1,5 млн грн). Первый год суд фактически изучал переданные им материалы, а первый приговор с реальным лишением свободы был вынесен в отношении одного депутата Киевского облсовета в июне 2020 года. Итак, с этого года и начнем наше изучение работы ВАКС. В материале мы приведем только отдельные, примечательные, по нашему мнению, моменты в работе суда, которые поднимают вопросы совершенства отбора судей и сбалансированности в функционировании органа.

2020 год

В июле 2020 года разгорелся скандал: трех судей ВАКС обвинили в ангажированности в пользу НАБУ. Тогда тройка судей во главе с Лесей Федорак отказала представителям экс-нардепа Николая Мартыненко (дело о хищениях на ГП "Энергоатом" и ГП "ВостГОК") в отводе судейской коллегии. И это несмотря на то, что в суде были приведены факты личного общения судьи Федорак с тогдашним руководителем Национального антикоррупционного бюро. Кроме того, защитники тогда обратили внимание на то, что судьи изменили процедуру исследования доказательств по делу в пользу стороны обвинения в лице НАБУ. Судьи после таких заявлений адвокатов тоже начали действовать и обратились в Высший совет правосудия и к Генпрокурору с заявлением о якобы нарушениях со стороны защитников. Последние же, в свою очередь, заявили, что адвокатов просто запугивают уголовной ответственностью. Наконец, в 2023 году, одного из адвокатов экс-нардепа привлекли к дисциплинарной ответственности за затягивание рассмотрения дела, которое до сих пор слушается в суде. И вся бы эта история и впрямь выглядела, как обычная попытка защиты затянуть время для своего клиента, который после внесения залога находится на свободе. Однако, есть в ней одно "но", о котором мы упоминали выше: общение судьи Федорак с руководителем НАБУ – тогда им был Артем Сытник. И хотя сама судья отрицала неформальное общение с Сытником, возникает вопрос: не было бы логичным хотя бы рассмотреть ходатайство об отводе судей, если уж такие упреки в их адрес прозвучали? Кроме того, Федорак, как и многих других судей, неоднократно подозревали в подыгрывании НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуре по различным делам. В конце концов эта ситуация выплеснулась в недовольство со стороны европейских партнеров, на что обратил внимание директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров после публикации в 2024 году теневого отчета Европейской комиссии.

По его словам, вместо того, чтобы быть независимым от НАБУ и САП, Высший антикоррупционный суд все чаще подыгрывает им, искажая основы правосудия. Следовательно, ситуация с тройкой судей в 2020 году, вероятно, была лишь первым звоночком, оповещавшим о плохой тенденции зависимости ВАКС от НАБУ и САП.

Тогда же стало известно, что судей ВАКС обеспечили служебным жильем – всем судьям были приобретены и предоставлены служебные квартиры. И это на фоне того, что судья Апелляционной палаты ВАКС г-н Виктор Пакулич признался на собеседовании в Этический совет, что каждый судья ВАКС имеет загородный дом и фактически обеспечены жильем, но все равно просили и получили квартиры.

2021 год

15 сентября 2021 года коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по делу №711/3111/19 отменила приговор Высшего антикоррупционного суда и определение Апелляционной палаты ВАКС и закрыла уголовное производство по обвинению лица в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (Получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства). Тогда ВС пришел к выводу, что направление обвинительного акта в суд по истечении срока досудебного расследования является существенным нарушением требований Уголовного процессуального законодательства, которое имеет следствием отмену приговора и закрытие производства по делу. Итак получается, что судьи ВАКС нарушают прописные истины процессуального законодательства?

2022 год

Экс-первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко обратился в октябре 2022 года к и.о. директора НАБУ Гизо Углаве с заявлением, в котором сообщил, что через посредника ему было высказано требование о передаче неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долл. США определенным лицам, среди которых мужчина, представлявшийся помощником судьи Высшего антикоррупционного суда по имени Александр, за принятие решения коллегией судей ВАКС о выделении материалов в отношении него (речь идет о деле бывшего министра экологии Николая Злочевского) в отдельное уголовное производство и решение вопроса об освобождении от ответственности. Впоследствии, по его словам, он должен был передать еще 50 тысяч долларов США.

"На момент передачи остальной части денежных средств Ильяшенко знал, что знакомый будет решать его вопрос через заместителя председателя суда ВАКС Евгения Крука.

Впоследствии, во время встречи Николая Ильяшенко с посредником, последний сообщил, что судья ВАКС Виктор Маслов, который является председательствующим судьей в уголовном производстве в отношении Ильяшенко, требует нехватающей суммы средств до 1 200 000 грн, и только после получения всей суммы судья Маслов будет принимать решение.

В начале осени 2021 года знакомый сообщил, что он устроит встречу Ильяшенко с заместителем председателя ВАКС Евгением Круком, но на саму встречу приехал человек по имени Александр, который представился помощником судьи Крука. Во время личного разговора Александр сообщил Ильяшенко, что вопрос будет решен и уголовное производство в отношении него будет выделено в отдельное производство, в подтверждение предъявил проект постановления коллегии судьи ВАКС. Во время разговора Александр владел всей информацией по делу, в том числе и той, которая не была известна заявителю (показаниями соучастника Елены Мазуровой). Александр сообщил, что решение коллегии по Ильяшенко будет принято сразу после передачи средств (200 000 долларов США)", - отмечается в ходатайстве в Верховный Суд, которое было позже подано представителем Ильяшенко.

Началось расследование. Но, несмотря на это, все судьи, которые подозревались в злоупотреблении, не были отстранены, а продолжали осуществлять правосудие, а впоследствии стало известно, что НАБУ, которое проводило расследование, сосредоточилось исключительно на посредниках и даже не проверяло судей или их помощников, которые могли быть причастны.

Этот же год ознаменовался новыми процессуальными нарушениями, например, Апелляционная палата ВАКС решила, что не было необходимости открывать стороне защиты материалы, которые стали основанием проведения негласных следственных действий в отношении обвиняемого. Как следствие, иностранцу, которого признали виновным в предоставлении взятки военному прокурору Южного региона Украины за снятие ареста с судна Sky Moon, Верховный Суд отменил приговор. Всего же в том году ВС отменял несколько приговоров ВАКС.

2023 год

Тогда вокруг ВАКС разгорелся новый скандал: оказалось, что одному из судей во время принятия решений по резонансным делам помогала жена-адвокат. Журналисты-расследователи из "Слідство.Інфо" выяснили, что следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Андрей Бицюк, который на тот момент уже более четырех лет работал на этой должности, во время принятия решения относительно экс-прокурора Одесской области воспользовался помощью своей жены-адвоката Анны Надточиевой. Решение касается экс-прокурора Одесской области Олега Жученко, который в первые дни полномасштабного вторжения обратился к ВАКС с просьбой перевести залоговые средства на нужды ВСУ. Следственный судья Бицюк удовлетворил ходатайство и ослабил меру пресечения для экс-прокурора. Однако, как выяснили журналисты, сформулировать решение судьи ВАКС, очевидно, помогала его жена-адвокат. К такому выводу они пришли, изучая документ с названием "СправаЖуч", автором которого в метаданных фигурирует Бицюк, но правки в него вносила Анна Надточиева. Отредактированный документ был отправлен по электронной почте, которую использовала жена судьи.

Полученные и проработанные журналистами документы свидетельствуют также о том, что Надточиева могла иметь доступ к материалам других дел, которые ведет ее муж.

Кроме того, они утверждали, что судья Бицюк мог делиться с женой не только текстами будущих судебных решений, но и конфиденциальной информацией (копии паспортов, адреса проживания, банковские данные и т.д.) в отношении подозреваемых Андрея Гавриленко и Бориса Родина.

В частности, по делу другого подозреваемого в коррупционных действиях Олега Брындака, уверяли расследователи, следственный судья Бицюк направил жене ряд документов - копии платежных поручений, заявления людей, которые внесли залог за Брындака, ходатайство об изменении меры пресечения и тому подобное.

В комментарии журналистам судья Бицюк настаивал, что ему никто не помогает вершить правосудие. Надточиева тоже сначала настаивала, что никогда не вмешивалась в работу мужа-судьи, но впоследствии заметила: "Тогда началась война, я была на Закарпатье. Он (судья Бицюк - ред.) работал и жил в суде. Возможно, он просил меня немного подкорректировать какой-то текст, потому что он не успевал, но я не помню никаких деталей. Чисто теоретически могло быть, что мне дали шаблон, сказали, что надо что-то подкорректировать... Он меня никогда не просит ни о чем большем. Я считаю, что его знания выше моих", - рассказала адвокат.

В издании "Слідство.Інфо" тогда заявили, что таким "семейным подрядом" судья нарушил базовые принципы правосудия. Заметим, что судья Бицюк не только до сих пор работает в ВАКС, но и его жена, видимо, вдохновившись приобретенным опытом редактирования судебных документов, дважды (в 2023 и 24 гг.) претендовала на должность судьи этого же учреждения.

Кроме того, в том же 2023 году стало известно, что Анна Надточиева стала владелицей дома неподалеку от Киева, стоимость которого на момент приобретения оценивалась более чем в 100 тысяч долларов. Примечательно, что адвокат заявила, что дом был приобретен за совместные средства супругов в 2020 году, но в декларации ее мужа за тот год он отсутствовал. Да и дата приобретения права собственности приходится на 22-й год.

В том же году стало известно, что судья Высшего антикоррупционного суда Валерия Черная еще в сентябре 2022-го года стала владелицей элитной машины BMW Х6 из салона, стоимость которой может достигать 100 тысяч долларов. Кроме того, в декабре 2023 года судья приобрела земельный участок и небольшой дом в Борисполе, что под Киевом.

"Я здесь, я не выезжала за границу и не прекращала свою работу. У меня есть сбережения, они накапливаются, потому что я их не трачу, кроме помощи на ВСУ и покрытия расходов на проживание. Должно быть какое-то личное удовлетворение, считаю, я заслужила это и имею право на эту машину", - объяснила тогда журналистам судья Черная причину приобретения ею дорогой машины во время полномасштабного вторжения.

2024 год

Кроме того, что, как мы упоминали выше, в 2024 году даже европейские чиновники стали обращать внимание на зависимость ВАКС от НАБУ и САП, этот год стал, пожалуй, самым "урожайным" для этого учреждения в вопросе привлечения к себе внимания из-за разного рода нарушений и зашкваров.

Например, судья Высшего антикорсуда Екатерина Сикора, которую НАПК и так подозревает в незаконном обогащении, через суд "выбила" себе из бюджета полмиллиона гривен.

"Судья ВАКС через коллег отжала у государства полмиллиона гривен. Екатерина Сикора, которую НАПК подозревает в незаконном обогащении (!), через суд "выбила" себе из бюджета полмиллиона гривен. Это открытая информация, отраженная в декларации судьи. Так, "служительница Фемиды" решила, что Кабмин незаконно ограничил многотысячные зарплаты топ-чиновникам и судьям в эпидемию коронавируса в 2020 году. Теперь 505 тысяч должны пойти условно не на закупку дронов для ВСУ, а в карман судьи ВАКС. Не наелась в ковид - догоняет в войну. Что это, как не коррупция?"- написал политический эксперт Олег Постернак.

По мнению эксперта, это противоречит основной функции ВАКС, который призван охранять государственные средства от посягательств.

"Высший антикоррупционный суд вредит Украине на миллионы, хотя должен беречь государственные средства. В Сети появляется много информации, что его работники "осваивают" государственные деньги, показывая пример, как можно "раздевать" страну. По убеждению юристов, судья Сикора создала опасный прецедент: теперь тысячи чиновников и судей положат себе в карманы "недозаработанные" в ковид миллионы гривен. Будут тянуть из бюджета воюющей страны", - подчеркнул он.

Он напомнил, что это обогащение - лишь один из немногих скандалов вокруг ВАКС.

"Буквально недавно появилась информация о судье Маркияне Галабале, который незаконно получил служебное жилье и еще ряд сведений не отметил в декларации (об этом пишет в своем тг-канале адвокат Ростислав Кравец). Другой судья Высшего антикорсуда - Виталий Крикливый, замеченный в махинациях с жильем с помощью своей жены, которая по совпадению – тоже судья ВАКС! Об этом писал адвокат-волонтер Артем Крикун-Труш в своей колонке на УП", – сообщил Постернак.

По его мнению, НАБУ и САП закрывают на все это глаза, пока ВАКС штампует дела по их заказу.

В этом же году Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) смягчила меру пресечения для тестя Романа Насирова, владельца группы компаний "Альтис" Александра Глимбовского, установив для него залог в размере 45 млн грн вместо круглосуточного домашнего ареста. Глимбовского подозревают в отмывании средств с незаконной выгоды, которую получил Насиров в сумме 21 млн евро.

Выводы

Как видим, даже из приведенных примеров ВАКС собрал полный набор типичных судейских грехов: процессуальные нарушения, незаконное обогащение, недостоверное декларирование, взяточничество, подыгрывание одной из сторон дела (в случае с ВАКС стороне обвинения) и тому подобное.

Но, возвращаясь к проблеме отмены требований к результатам теста на IQ, можем сделать вывод, что даже повышение этих требований вряд ли исправит систему – на должности судей, возможно, и будут попадать более умные, но будут ли они честнее и ответственнее? Будут ли они отстаивать интересы государства и придерживаться принципов правосудия? Или продолжат действовать в угоду собственным интересам или интересам третьих лиц, просто прибегая к более причудливым схемам, чтобы скрыть злоупотребления?

Вероятно, ответ на эти и другие вопросы кроется не только в тестах на когнитивные способности, а в очевидных принципах – неотвратимости наказания для судей, на уровне с другими гражданами, и в подлинной независимости ВАКС. А иначе у нас и в дальнейшем коррупционеры будут судить за коррупционные преступления.