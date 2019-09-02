Хорошковский получил кабинет в Офисе Президента

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112723 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123533 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115057 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120999 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125852 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151179 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150738 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 195759 просмотра

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Хорошковский получил кабинет в Офисе Президента

Хорошковский получил кабинет в Офисе Президента

Киев  •  УНН

 • 86726 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Валерий Хорошковский, занимавший в правительстве Виктора Януковича должность министра экономики, получил кабинет в Офисе Президента Зеленского. Об этом УНН сообщил поинформированный источник.

Источник уточнил, что у Хорошковского также есть официальный пропуск, а в выделенном ему помещении сейчас идет ремонт. В тоже время пока не ясно, чем именно будет заниматься Хорошковский на Банковой.

УНН направил запрос в Офис Президента по поводу Валерия Хорошковского.

Напомним, Валерий Хорошковский - украинский политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала "Интер". Занимал должности министра экономики в правительстве Януковича и министра финансов в правительстве Азарова, возглавлял Государственную таможенную службу при президентстве Ющенко. Во время президентства Януковича возглавлял СБУ.

Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. В 2014 году Хорошковский пытался вернуться в политику. Он баллотировался вторым номером по списку "Сильной Украины" Сергея Тигипко в Верховную Раду.

О его возвращении в Украину СМИ сообщили в мае 2019 года.

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