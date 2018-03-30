Холодницкий рассказал об отношениях с Сытником

"Вопрос наших отношений (с Артемом Сытником) - они всегда были вопросами в рамках УПК. Как только прокурор согласовал подозрение он был хороший, активный, но как только прокурор начал спрашивать о доказательствах, чем подтверждается каждое слово в этих подозрениях, он сразу становился не таким. Я, как руководитель САП буду требовать от следствия предоставления полной доказательной базы", - сообщил Н.Холодницкий.

В свою очередь, руководитель НАБУ Сытник перечислил ряд дел, в которые прямо или косвенно вмешивался глава САП Холодницкий.

Напомним, Генеральный прокурор Украины просит квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос снятия Назара Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП.

Как сообщал УНН, ГПУ совместно с НАБУ будет прооводить следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

Как известно, 30 ноября 2015 года тогдашний Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин своим приказом назначил на должность заместителя Генерального прокурора Украины руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.