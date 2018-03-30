Холодницький розповів про відносини з Ситником
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Відносини між САП та НАБУ завжди були питаннями у рамках Кримінально-процесуального кодексу. Про це заявив очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький під час брифінгу, передає УНН.
“Питання наших відносин (з Артемом Ситником) — вони завжди були питаннями у рамках КПК. Як тільки прокурор погоджував підозру він був хороший, активний, але як тільки прокурор почав питати про докази, чим підтверджується кожне слово в цих підозрах, він одразу ставав не таким. Я, як керівник САП буду вимагати від слідства надання повної доказової бази”, — повідомив Н.Холодницький.
В свою чергу, керівник НАБУ Ситник перерахував низку справ, у які прямо чи опосередковано втручався очільник САП Холодницький.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України просить Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття Назара Холодницького з посади заступника Генпрокурора — керівника САП.
Як повідомляв УНН, ГПУ спільно з НАБУ прооводить слідчі дії щодо керівника САП Назара Холодницького.
Як відомо, 30 листопада 2015 року тодішній Генеральний прокурор України Віктор Шокін своїм наказом призначив на посаду заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.