Холодницкий показал заявление на увольнение

“Холодницкий не держится за должность — в сейфе лежит заявление об увольнении, которое было написано 2 декабря 2016 года в первый день работы. Заявление без имени генпрокурора и без даты. Это стимул не держаться за кресло”, - заявил руководитель САП.

Напомним, Генеральный прокурор Украины просит квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос снятия Назара Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора — руководителя САП.

Как сообщал УНН, ГПУ совместно с НАБУ будет прооводить следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

Как известно, 30 ноября 2015 года тогдашний Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин своим приказом назначил на должность заместителя Генерального прокурора Украины руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.