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Холодницький показав заяву на звільнення

Холодницький показав заяву на звільнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що не тримається за посаду і показав заяву на звільнення, передає УНН.

«Холодницький не тримається за посаду – у сейфі лежить заява про звільнення, яка була написана 2 грудня 2016 року в перший день роботи. Заява без імені Генпрокурора і без дати. Це стимул не триматися за крісло», - заявив керівник САП.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України просить Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття Назара Холодницького з посади заступника Генпрокурора - керівника САП.

Як повідомляв УНН, ГПУ спільно з НАБУ прооводить слідчі дії щодо керівника САП Назара Холодницького.

Як відомо, 30 листопада 2015 року тодішній Генеральний прокурор України Віктор Шокін своїм наказом призначив на посаду заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

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