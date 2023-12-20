Хочет построить подводный тоннель из россии в Крым: китайскую компанию внесли в перечень международных спонсоров войны
Киев • УНН
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции назвало Китайскую корпорацию железнодорожного строительства спонсором международной войны за текущие проекты в россии, включая вероятный тайный план строительства подводного тоннеля, соединяющего рф с оккупированным Крымом.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло китайскую компанию China Railway Construction Corporation, которая по данным СМИ, определена генподрядчиком строительства подводного тоннеля, который должен соединить россию с оккупированным Крымом в перечень международных спонсоров войны, пишет УНН.
Детали
"Китайская China Railway Construction Corporation (CRCC) до сих пор продолжает работать в российской федерации, строя метро, мосты и автомагистрали. Это стало основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компания вторая крупнейшая государственная строительная компания в Китае, которая занимается строительством железнодорожной инфраструктуры в Китае, в частности автомагистралей, тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов и тому подобное.
В НАПК отмечают, что компания уже 6 лет работает в россии. В 2017 году российское подразделение компании подписало контракт на строительство трех станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена: "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". В декабре 2021 года состоялось их открытие. В этом же году компания начала строительство Трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (Китай) с пассажирским терминалом.
Также дочерняя компания China Railway Construction Corporation International подписала ряд договоров на ремонт автомагистралей.
Кроме того, по сообщению международных СМИ, в конце октября 2023 года руководство россии и Китая тайно обсудило планы строительства подводного тоннеля, который должен соединить россию с оккупированным Крымом. Генподрядчиком строительства тоннеля под Керченским проливом станет компания CRCC.
"Компания CRCC с обеспечивает технологические возможности агрессора, продолжает активно поддерживать экономику россии и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины. Попыток осудить войну россии против Украины со стороны руководства компании не было", - добавляют в НАПК.
Напомним,
Как сообщало Washington Post со ссылкой на представителей Украины, российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством, тайно обсуждают строительство подводного тоннеля для соединения территории рф с оккупированным Крымом. Согласно другой информации, полученной американским изданием, в оккупированном Крыму якобы уже создан российско-китайский консорциум для возможного строительства тоннеля
Хочет построить подводный тоннель из россии в Крым: китайскую компанию внесли в перечень международных спонсоров войны
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции назвало Китайскую корпорацию железнодорожного строительства спонсором международной войны за текущие проекты в россии, включая вероятный тайный план строительства подводного тоннеля, соединяющего рф с оккупированным Крымом.
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