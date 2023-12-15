Хмельницкая область: силы ПВО ночью обезвредили три "шахеда"

В Хмельницкой области ночью работали силы ПВО, уничтожено три ударных дрона типа Shahed, травмированных и разрушений не зафиксировано, сообщил в пятницу первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.

Ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", силы ПВО обезвредили 3 БпЛА типа "Shahed". Информация о травмированных и разрушениях не поступала - написал Тюрин в Telegram.

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В течение ночи враг выпустил по Украине 14 ударных беспилотников "Shahed" - все вражеские дроны были уничтожены.