Хмельницкая область: силы ПВО ночью обезвредили три "шахеда"
Киев • УНН
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника "шахед", в Хмельницкой области без жертв и повреждений, сообщил официальный представитель Сергей Тюрин.
В Хмельницкой области ночью работали силы ПВО, уничтожено три ударных дрона типа Shahed, травмированных и разрушений не зафиксировано, сообщил в пятницу первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.
Ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", силы ПВО обезвредили 3 БпЛА типа "Shahed". Информация о травмированных и разрушениях не поступала
Дополнение
В течение ночи враг выпустил по Украине 14 ударных беспилотников "Shahed" - все вражеские дроны были уничтожены.
Хмельницкая область: силы ПВО ночью обезвредили три "шахеда"
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника "шахед", в Хмельницкой области без жертв и повреждений, сообщил официальный представитель Сергей Тюрин.
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