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Хмельницкая область: силы ПВО ночью обезвредили три "шахеда"

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 06:35  •  24879 просмотра

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Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника "шахед", в Хмельницкой области без жертв и повреждений, сообщил официальный представитель Сергей Тюрин.

В Хмельницкой области ночью работали силы ПВО, уничтожено три ударных дрона типа Shahed, травмированных и разрушений не зафиксировано, сообщил в пятницу первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.

Ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", силы ПВО обезвредили 3 БпЛА типа "Shahed". Информация о травмированных и разрушениях не поступала

- написал Тюрин в Telegram.

Дополнение

В течение ночи враг выпустил по Украине 14 ударных беспилотников "Shahed" - все вражеские дроны были уничтожены. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Хмельниччина: сили ППО вночі знешкодили три "шахеди"
Khmelnytsky region: air defense forces neutralize three Shahed drones at night
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