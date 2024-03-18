"Хлопок" в Крыму: дважды прогремело в Севастополе

"Хлопок" во временно оккупированном россиянами Крыму. Местные паблики сообщают что над Севастополем был слышен "громкий звук". Российские паблики призывают севастопольцев не паниковать, передаёт УНН.

Над Севастополем был слышен громкий звук. Не паникуем. Ждём официальной информации! – пишет местные тг-канал.

Детали

В частности по чатам Севастополя гуляет информация о двух громких взрывах.

Отметим, что тревоги не было, официальной информации от местных властей по поводу взрывов тоже нет.

Однако ранее движение по Керченскому мосту перекрыто. И российские паблики написали о возможной ракетной опасности.

Россияне успокаивают себе тем, что взрывы в Севастополе это "возможно учения после недавних гостей в чф".