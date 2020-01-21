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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Херсонский морпорт передали в концессию

Киев • УНН

 • 33796 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Херсонский морской торговый порт передан в концессию. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook, передает УНН.

Херсонский морпорт передали в концессию

"Херсонский морской торговый порт передан в концессию. "Рисоил-Херсон" победил в прозрачном конкурсе на концессию Херсонского порта, который продолжался с 12 сентября 2019-го. Победитель инвестирует близко 300 млн грн (обязательства)", - указал Гончарук.

По его словам, заявкой предполагается высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 млн грн единоразово и 7% дохода ежегодно.

"Кроме того, победитель вложит более 18 млн грн в местную инфраструктуру", - добавил Премьер.

Он напомнил, что концессия - это форма государственно-частного партнерства, предусматривающего предоставление инвестору права на строительство и модернизацию мощностей, оставляя объект в государственной собственности.

Напомним, на концессию порта Херсон подали заявки четыре крупные инвесторы.

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