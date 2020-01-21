Херсонский морпорт передали в концессию
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Херсонский морской торговый порт передан в концессию. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook, передает УНН.
"Херсонский морской торговый порт передан в концессию. "Рисоил-Херсон" победил в прозрачном конкурсе на концессию Херсонского порта, который продолжался с 12 сентября 2019-го. Победитель инвестирует близко 300 млн грн (обязательства)", - указал Гончарук.
По его словам, заявкой предполагается высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 млн грн единоразово и 7% дохода ежегодно.
"Кроме того, победитель вложит более 18 млн грн в местную инфраструктуру", - добавил Премьер.
Он напомнил, что концессия - это форма государственно-частного партнерства, предусматривающего предоставление инвестору права на строительство и модернизацию мощностей, оставляя объект в государственной собственности.
Напомним, на концессию порта Херсон подали заявки четыре крупные инвесторы.