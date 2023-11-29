Херсонщина: армейцы рф обстреляли Киндийку и ранили фельдшерицу, которая приехала в поселок на вызов
Киев • УНН
53-летняя фельдшер была ранена в результате российского обстрела в Индийке, что недалеко от Херсона по данным ОВА, ее бригада выезжала на вызов, в результате которого погиб мужчина. Медикиню госпитализировали с контузией и взрывными травмами.
Взрывную травму и контузию перенес врач, приехавший на вызов в Киндейку. Россияне обстреляли село, именно тогда, когда туда прибыли медики. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА, передает УНН.
В пригороде Херсона под русский обстрел попала работница "скорой". Бригада медиков ехала на вызов Киндийке, где россияне убили пожилого мужчину. В момент, когда они прибыли на место, враг повторно ударил по населенному пункту.
Детали
Отмечается, что медик – фельдшер. Ей 53 года. И из-за обстрела она получила контузию и взрывную травму. Сейчас она в больнице.
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Напомним
Днем армия рф в очередной раз открыла огонь по пригороду Херсона. Из-за чего на собственном дворе погиб человек 68 лет. Об это сообщил глава МВА Роман Мрочко.
Херсонщина: армейцы рф обстреляли Киндийку и ранили фельдшерицу, которая приехала в поселок на вызов
53-летняя фельдшер была ранена в результате российского обстрела в Индийке, что недалеко от Херсона по данным ОВА, ее бригада выезжала на вызов, в результате которого погиб мужчина. Медикиню госпитализировали с контузией и взрывными травмами.
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