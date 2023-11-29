Херсонщина: армейцы рф обстреляли Киндийку и ранили фельдшерицу, которая приехала в поселок на вызов

Взрывную травму и контузию перенес врач, приехавший на вызов в Киндейку. Россияне обстреляли село, именно тогда, когда туда прибыли медики. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА, передает УНН.

В пригороде Херсона под русский обстрел попала работница "скорой". Бригада медиков ехала на вызов Киндийке, где россияне убили пожилого мужчину. В момент, когда они прибыли на место, враг повторно ударил по населенному пункту. – рассказали в ОВА подробности ранения врача.

Детали

Отмечается, что медик – фельдшер. Ей 53 года. И из-за обстрела она получила контузию и взрывную травму. Сейчас она в больнице.

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Напомним

Днем армия рф в очередной раз открыла огонь по пригороду Херсона. Из-за чего на собственном дворе погиб человек 68 лет. Об это сообщил глава МВА Роман Мрочко.