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Херсон готовится к рождественской непогоде

Киев • УНН

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ХЕРСОН-КИЕВ. 4 января. УНН. Херсон готовится к ненастью - 6, 7, 8 января 2017 г. в связи с перемещением активного южного циклона по городу ожидаются сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, сильные метели, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежные накаты, а также резкое понижение температуры воздуха. Об этом сообщили УНН в пресс-службе горсовета.

На дорогах города в эти дни будет работать 10 единиц техники, среди которых снегоочистительные машины, пескоразбрасыватели, погрузчики. На предприятии заготовлено более 3-х тонн песчано-солевой смеси, которой будут посыпать проезжую часть.

Кроме того, готова к работе в непогоду и спецтехника подрядных организаций Херсона.

Также в городе развернули мобильные пункты обогрева по адресу: ул.Вишневая (Блюхера), 12 и ул. Св.Кирилла и Мефодия (Димитрова), 16А. Людей, которые будут обращаться в эти пункты будут обеспечивать горячими обедами.

В связи с ухудшением погодных условий к водителям обращаются с просьбой, по возможности, ограничить движение транспортных средств, особенно тех, которые не заменили шины на зимние.

Также городская власть просит не парковать автомобили на обочинах дорог, поскольку они блокируют работу снегоуборочной техники и не выезжать 6 января из города, а также не планировать поездок на выходные 7-9 января.

В случае возникновения экстренных ситуаций обращайтесь по телефонам: 15-80; (050) 309 1580; (097) 202 15 80.

Напомним, с 6 января в Киеве в помещениях жилищно-коммунальных организаций, медицинских учреждений и центров социального обеспечения будет функционировать 30 стационарных пунктов обогрева.

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