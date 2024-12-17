Харьковщина: оккупанты за сутки почти 300 раз обстреляли позиции украинских защитников

Ситуация в приграничных районах Харьковской области остается сложной, но контролируемой. Оккупанты совершили почти 300 обстрелов позиций украинских защитников за минувшие сутки. Об этом рассказал спикер ОТГ "Харьков" Евгений Романов в эфире телемарафона, передает УНН.

Ситуация сложная, контролируемая. За прошедшие сутки враг трижды пытался атаковать позиции защитников Украины, но ничего не удалось. Действия происходили в районе Глубокого и Казачьей Лопани. Также оккупанты нанесли 45 ударов дронами-камикадзе и совершили почти 300 обстрелов позиций защитников Украины - отметил спикер.

Потери врага за сутки составили 52 человека, из которых 15 - безвозвратные, а 37 - санитарные. Также уничтожено 4 бронированные машины, 10 автомобилей, 3 единицы спецтехники, 25 беспилотников, 55 укрытий для личного состава и один пункт хранения боеприпасов.

Вчера россияне пытались использовать погодные условия, такие как снег и дождь, для маскировки, чтобы подойти вплотную к позициям украинских защитников.

"Для этого они применили 4 боевые бронированные машины и 10 автомобилей", - сказал Романов.

Однако все попытки были вовремя обнаружены и ликвидированы еще до приближения к линии обороны.

Напомним

За прошедшие сутки оккупанты нанесли удар по Купянскому району Харьковщины, в результате чего есть погибшие, обесточены до 10 улиц.