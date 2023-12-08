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Харьков ночью подвергся шести ракетным ударам рф, есть раненые - ОВА

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 07:19  •  16901 просмотра

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Оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову ракетами С-300

Российские войска ночью нанесли шесть ракетных ударов по Харькову С-300, известно о двух раненых. Об этом сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову ракетами С-300. В результате обстрелов получила ранения женщина 36 лет (оказали помощь на месте) и мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение

- написал Синегубов в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, в городе зафиксировано попадание на детскую площадку, повреждены жилые дома, учебное заведение, около 20 автомобилей. Все - исключительно гражданские объекты.

Кроме того, по словам Синегубова, артиллерийским и минометным обстрелам врага в течение суток подверглись более 17 населенных пунктов области:

- В 00:46 8 декабря состоялся вражеский обстрел (предварительно УАБ) в селе Куриловка Купянского района. В результате обстрела горели два этажа 5-этажного жилого дома.

- Около 16 часов 7 декабря состоялся обстрел в селе Подолы Купянского района. Ранения получили 3 гражданских: мужчина 56 лет и женщины 50 и 69 лет.

"На Купянском направлении украинские защитники отбили 7 вражеских атак в окрестностях Синьковки", - указал глава ОВА.

Дополнение

В небе над Украиной этой ночью было уничтожено 5 вражеских ударных дронов. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Харків уночі зазнав шість ракетних ударів рф, є поранені - ОВА
Kharkiv suffered six Russian missile strikes at night, there are wounded - RMA
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