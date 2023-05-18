Взятка в 3 млн долларов: суд начал заседание по избранию меры пресечения Князеву

Детали

Суд начал заседание около 16:30. Подозреваемый - бывший председатель Верховного суда Князев присутствует в зале.

Что предшествовало

Высший совет правосудия на своем заседании предоставил разрешение на содержание под стражей бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева.





Напомним

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим объемом 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка «Финансы и Кредит» и бывшего нардепа Константина Жеваго.

В частности, в деле фигурирует некое адвокатское объединение, которое, по сути, было своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их «клиентов» (физических или юридических лиц) за определенное «вознаграждение».

Заседания по делу несколько раз переносились, чтобы согласовать детали передачи-получения взятки.

Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована на горячем при участии главы ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.

16 мая на Пленуме Верховного Суда было принято решение о прекращении полномочий Князева как председателя суда. Он остается судьей ВС, но пока задержан. В ближайшее время суд также должен избрать ему меру пресечения, при этом сделать это было невозможно без разрешения Высшего совета правосудия.