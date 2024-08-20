КГГА призывает полицию не пропускать грузовики на аварийный мост Патона

Киевская городская государственная администрация призвала патрульную полицию не пускать грузовики на аварийный мост Патона через Днепр. Об этом пишет УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Как отмечают в Департаменте, движение грузовиков по мосту Патона запрещено для уменьшения давления на конструкции искусственного сооружения.

Водители, которые нарушают этот запрет, вредят городской инфраструктуре и разрушают столичные стратегические объекты, которым является этот мост - говорится в заявлении Департамента КГГА.

Напомним,

В начале августа городские власти Киева обратились к Кабинету министров Украины с требованием безотлагательно реставрировать мост Патона через реку Днепр во избежание аварийных ситуаций.