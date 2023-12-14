KfW выделил 50 миллионов евро на поддержку украинского бизнеса - Минфин

Украина получила на безвозвратной основе 50 млн евро от Кредитного учреждения для восстановления (KfW) в рамках Программы государственной поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%". Грантовые деньги предназначены для поддержки украинского малого и среднего бизнеса в условиях войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Министерства финансов.

Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов Правительства Украины и осуществляется благодаря государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Финансовая помощь, от KfW позволяет продолжать обеспечение украинского бизнеса доступным финансированием, что в свою очередь будет способствовать их развитию, созданию новых рабочих мест и росту экономики страны в условиях полномасштабной войны. - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Детали

В Минобороны заверили, что средства от KfW направят на рефинансирование расходов по Программе государственной поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%", что позволит и в дальнейшем обеспечивать доступ малому и среднему бизнесу Украины к льготному кредитованию.

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" реализуется Фондом 5-7-9%" реализуется Фондом развития предпринимательства, который оказывает финансовую поддержку украинскому бизнесу, которая направлена на его восстановление и развитие в условиях военного положения.

Напомним

Ранее УНН писал о том что, Немецкое кредитное учреждение для восстановления (KfW) предоставит Украине кредит на 50 млн евро. Эти средства направят на рефинансирование Программы "Доступные кредиты 5-7-9%", что позволит возместить расходы на компенсацию процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса Украины.