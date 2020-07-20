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Катастрофа лайнера МАУ под Тегераном: МИД Канады сообщило про передачу "черных ящиков" в Париж

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. “Черные ящики” украинского Boeing 737, сбитого в январе текущего года иранскими военными по ошибке над Тегераном, были доставлены в Париж. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, передает УНН.

“Мы получили подтверждение, что „черные ящики“ рейса № PS752 прибыли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завтра утром на анализ. Чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады также будут присутствовать”, — написал дипломат.

О том, что Иран передаст Франции самописцы украинского самолета для расшифровки к 20 июля ранее сообщила Международная организация гражданской авиации (ICAO).

Boeing 737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, следовавший из Тегерана в Киев, был сбит 8 января иранскими военными вскоре после вылета. Все находившиеся на борту 176 человек погибли.

We have received confirmation that the black boxes of Flight #PS752 have arrived in Paris where they are expected to be brought to the @BEA_Aero tomorrow morning for analysis.

Officials from @TSBCanada will be present. pic.twitter.com/AhBL12HZnk

— François-Philippe Champagne (FPC)  (@FP_Champagne) July 19, 2020

Изначально власти Ирана утверждали, что причиной крушения лайнера стала техническая неисправность самолета.

Однако впоследствии Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал, что лайнер был сбит иранскими ПВО из-за ошибки оператора, который принял самолет за ракету.

12 июля был опубликован дополнительный доклад Организации гражданской авиации Ирана о ходе расследования авиакатастрофы, в котором утверждалось, что украинский лайнер был сбит в связи с неправильной настройкой комплекса ПВО.

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