Катастрофа лайнера МАУ под Тегераном: МИД Канады сообщило про передачу "черных ящиков" в Париж
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. “Черные ящики” украинского Boeing 737, сбитого в январе текущего года иранскими военными по ошибке над Тегераном, были доставлены в Париж. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, передает УНН.
“Мы получили подтверждение, что „черные ящики“ рейса № PS752 прибыли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завтра утром на анализ. Чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады также будут присутствовать”, — написал дипломат.
О том, что Иран передаст Франции самописцы украинского самолета для расшифровки к 20 июля ранее сообщила Международная организация гражданской авиации (ICAO).
Boeing 737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, следовавший из Тегерана в Киев, был сбит 8 января иранскими военными вскоре после вылета. Все находившиеся на борту 176 человек погибли.
We have received confirmation that the black boxes of Flight #PS752 have arrived in Paris where they are expected to be brought to the @BEA_Aero tomorrow morning for analysis.
Officials from @TSBCanada will be present. pic.twitter.com/AhBL12HZnk
Изначально власти Ирана утверждали, что причиной крушения лайнера стала техническая неисправность самолета.
Однако впоследствии Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал, что лайнер был сбит иранскими ПВО из-за ошибки оператора, который принял самолет за ракету.
12 июля был опубликован дополнительный доклад Организации гражданской авиации Ирана о ходе расследования авиакатастрофы, в котором утверждалось, что украинский лайнер был сбит в связи с неправильной настройкой комплекса ПВО.