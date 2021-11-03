Катастрофа АН-12 под российским Иркутском: консульство Украины ожидает результаты идентификации жертв
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины предварительно подтвердило информацию о гибели двух граждан Украины во время падения самолета Ан-12 под Иркутском. Сейчас ожидаются результаты идентификации жертв. Об этом в своем Twitter написал спикер МИД Олег Николенко, передает УНН.
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“По предварительной информации, в составе экипажа АН-12, который разбился возле Иркутска, были 2 украинцев. Консульство в Новосибирске установило связь с МЧС РФ, ожидает результаты идентификации жертв, выясняет обстоятельства катастрофы”, - говорится в сообщении.
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Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь отметил, что двое граждан Украины погибли при крушении грузового самолета АН-12 сегодня под Иркутском.
Telegram-канал "Mash" опубликовал список ФИО членов экипажа, которые погибли. Среди них двое граждан Украины: Олег Валерьевич Щучко — (второй пилот), и Александр Борисович Чуприненко.
Сообщалось, что сегодня, в 11.34 при заходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождем, ледяной дождь) самолет "авиакомпания Гродно" АН-12бк EW-518ti потерпел катастрофу в районе населенного пункта Пивовареха. На борту воздушного судна груз отсутствовал. В настоящее время межгосударственным авиационным комитетом создается комиссия по расследованию авиационного происшествия, в состав которой будут включены представители Департамента по авиации.