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КАСКО "Залізний купол" от ARX - защита авто от военных рисков

КАСКО "Залізний купол" от ARX - защита авто от военных рисков

Киев • УНН

 • 237970 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. ARX представляет новую страховую программу КАСКО "Залізний купол" - покрывается повреждение или полная гибель авто от ракет, беспилотников и боеприпасов, обломков зданий, передает УНН.

Все, кто находится сейчас на территории Украины, знают — безопасных мест в стране не существует. В условиях постоянной угрозы с воздуха не имеет значения, как долго вы за рулем и насколько вы искусный водитель. Война, к сожалению, диктует свои жесткие законы. Любое авто может пострадать в любой момент, и предсказать это трудно.

Улучшить ситуацию можно, застраховав машину, обезопасив себя хотя бы от значительных финансовых затрат. Страховая ARX предлагает защиту автомобиля именно от военных рисков. Возмещается даже полная гибель авто, являющаяся уникальным предложением на украинском рынке.

Что нужно знать о новой программе КАСКО "Залізний купол" от ARX:

• Страхуются машины до 15 лет, стоимостью до 5 000 000 грн.

• Покрывается повреждение или полная гибель ТС вследствие прямого или опосредованного влияния любых видов ракет и БПЛА на условно безопасной территории Украины (определяется согласно действующему на дату наступления события перечню Минреинтеграции).

• Если беспилотник/ракета попадет в здание и обломки БПЛА/строения повредят авто, такие страховые случаи также покрываются в рамках данного продукта.

• Франшиза составляет всего 10% от страховой суммы.

• Предлагаются разные сроки страхования – 3 месяца, 6 месяцев или 1 год.

• Страховой тариф (по выбору клиента) зависит от срока страхования: 3 месяца – 1%, 6 месяцев – 1,5%, 1 год – 2%

Плюсом программы является то, что КАСКО “ Залізний купол является абсолютно автономным продуктом, приобрести его можно даже без основного КАСКО в ARX или другой страховой компании.

Обзор авто (с фотографированием и видеофиксацией) можно сделать без визита в офис – онлайн, через мобильное приложение MyARX. Приложение можно легко скачать на iPhone и Android и иметь все страхование в смартфоне.

Недавно компания также представила новый бюджетный продукт "МиниКаско" - это защита исключительно от рисков попадания в ДТП по вине или без вины водителя. Обе программы "Залізний купол" и "МиниКаско" работают в Украине, другие виды КАСКО, например, "Все включено", работают также за рубежом. Таким образом, в ARX можно выбрать различные программы КАСКО именно от тех рисков, которые наиболее распространены.

ARX каждый день выплачивает клиентам 4,7 млн грн. По данным НБУ за 6 месяцев 2023 года компания занимает первые позиции на украинском рынке по всем ключевым показателям. Также ARX одной из первых была признана НБУ абсолютно прозрачной и надежной компанией. ARX работает непрерывно с первого дня войны, обслуживая клиентов и помогая ВСУ. В настоящее время в ВСУ перечислено 50 млн грн

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