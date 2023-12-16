Канадские печатные СМИ получат две трети выплат от Google новостным изданиям

Почти две трети от 100 миллионов канадских долларов, которые американская компания Google ежегодно выплачивает канадским СМИ, получит сегмент канадских печатных изданий. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Economic Times.

Детали

Канадские печатные СМИ получат почти две трети ежегодного платежа в размере 100 миллионов канадских долларов (75 миллионов долларов США) от Google новостным новостным изданиям страны в обмен на распространение их контента.

Доля, которая пойдёт на телевидение и радио, составляет 30%, [национальный вещатель Канады] CBC/Radio-Canada получит 7%, а остальные 63% пойдут на печатную прессу - сообщил журналистам на пресс-конференции представитель федерального правительства.

Согласно объяснению чиновника, большая часть выплат предназначена именно для печатных СМИ, поскольку они "реально зависят" от онлайн-платформ для распространения своего контента.

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