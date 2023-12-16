Канадские печатные СМИ получат две трети выплат от Google новостным изданиям
Киев • УНН
Почти две трети из 100 миллионов канадских долларов, которые Google ежегодно выплачивает канадским СМИ, пойдут печатным изданиям для распространения контента.
Почти две трети от 100 миллионов канадских долларов, которые американская компания Google ежегодно выплачивает канадским СМИ, получит сегмент канадских печатных изданий. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Economic Times.
Детали
Канадские печатные СМИ получат почти две трети ежегодного платежа в размере 100 миллионов канадских долларов (75 миллионов долларов США) от Google новостным новостным изданиям страны в обмен на распространение их контента.
Доля, которая пойдёт на телевидение и радио, составляет 30%, [национальный вещатель Канады] CBC/Radio-Canada получит 7%, а остальные 63% пойдут на печатную прессу
Согласно объяснению чиновника, большая часть выплат предназначена именно для печатных СМИ, поскольку они "реально зависят" от онлайн-платформ для распространения своего контента.
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Канадские печатные СМИ получат две трети выплат от Google новостным изданиям
Почти две трети из 100 миллионов канадских долларов, которые Google ежегодно выплачивает канадским СМИ, пойдут печатным изданиям для распространения контента.
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