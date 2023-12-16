Канадские печатные СМИ получат две трети выплат от Google новостным изданиям

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  157673 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  169202 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  151211 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
15 декабря  •  149026 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  200149 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  192575 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  165335 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  149238 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  149504 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
14 декабря  •  137500 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
14 декабря  •  126409 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  108949 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  140916 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  149254 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  139325 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Игнат объяснил почему воздушная тревога стала длиннее во время массированных атак

Игнат объяснил почему воздушная тревога стала длиннее во время массированных атак

  •  87684 просмотра
Не исключено, что словацкие перевозчики снова могут заблокировать движение грузовиков - Демченко

Не исключено, что словацкие перевозчики снова могут заблокировать движение грузовиков - Демченко

  •  75395 просмотра
На Авдеевском направлении ни одного серьезного закрепления у врага нет - Барабаш

На Авдеевском направлении ни одного серьезного закрепления у врага нет - Барабаш

  •  69164 просмотра
Украинские пограничники с помощью беспилотника вывели из строя вражеский экскаватор в Купянске

Украинские пограничники с помощью беспилотника вывели из строя вражеский экскаватор в Купянске

  •  58160 просмотра
Британская разведка: кибератака на "Киевстар", вероятно, самая масштабная операция российских хакеров с начала полномасштабного вторжения рф

Британская разведка: кибератака на "Киевстар", вероятно, самая масштабная операция российских хакеров с начала полномасштабного вторжения рф

  •  42649 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
kanadskie-pechatnie-smi-poluchat-dve-treti-viplat-ot-google-novostnim-izdaniyam

Канадские печатные СМИ получат две трети выплат от Google новостным изданиям

Киев  •  УНН

16 декабрь 2023, 19:40  •  8426 просмотра

Read in English

Почти две трети из 100 миллионов канадских долларов, которые Google ежегодно выплачивает канадским СМИ, пойдут печатным изданиям для распространения контента.

Почти две трети от 100 миллионов канадских долларов, которые американская компания Google ежегодно выплачивает канадским СМИ, получит сегмент канадских печатных изданий. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Economic Times.

Детали

Канадские печатные СМИ получат почти две трети ежегодного платежа в размере 100 миллионов канадских долларов (75 миллионов долларов США) от Google новостным новостным изданиям страны в обмен на распространение их контента.

Доля, которая пойдёт на телевидение и радио, составляет 30%, [национальный вещатель Канады] CBC/Radio-Canada получит 7%, а остальные 63% пойдут на печатную прессу

- сообщил журналистам на пресс-конференции представитель федерального правительства.

Согласно объяснению чиновника, большая часть выплат предназначена именно для печатных СМИ, поскольку они "реально зависят" от онлайн-платформ для распространения своего контента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Искусственный интеллект в журналистике: ChatGPT будет агрегировать контент глобального Springer Media, в частности "Politico", "Bild" и "Welt"

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономика
Канадські друковані ЗМІ отримають дві третини виплат від Google новинним виданням
Canadian print media will receive two-thirds of Google's payments to news outlets
Новости по теме

Канадские печатные СМИ получат две трети выплат от Google новостным изданиям

Почти две трети из 100 миллионов канадских долларов, которые Google ежегодно выплачивает канадским СМИ, пойдут печатным изданиям для распространения контента.

Экономика •   •  8426 просмотра
Канадские печатные СМИ получат две трети выплат от Google новостным изданиям

Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали оборону, производства оружия и вопросы военных

Президент Украины Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвященное вопросам обороны, включая фортификационные сооружения, производство оружия и проблемы военных ветеранов. Он также отметил укрепление обороноспособности Украины через партнерство в производстве новых видов вооружений.

Политика •   •  10760 просмотра
Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали оборону, производства оружия и вопросы военных

Теракт на Закарпатье: в больнице скончался раненый 55-летний мужчина

55-летний мужчина, раненный в результате теракта на Закарпатье, скончался в больнице от тяжелых ранений. Депутату грозит до 12 лет заключения за нападение, в результате которого пострадали 26 человек.

Криминал и ЧП •   •  10925 просмотра
Теракт на Закарпатье: в больнице скончался раненый 55-летний мужчина

Последствия блокады: умер уже третий водитель на границе с Польшей

Еще один украинский водитель умер в ожидании пересечения границы с Польшей. Это уже третья такая смерть с момента начала блокады границы польскими перевозчиками.

Криминал и ЧП •   •  12823 просмотра
Последствия блокады: умер уже третий водитель на границе с Польшей

Хавьер Милей во главе Аргентины начал воплощать план жесткой экономии: до этого он разыграл последнюю депутатскую зарплату в соцсетях

Новый президент Аргентины Хавьер Милей разыграл в социальных сетях свою последнюю зарплату депутата, а также ввел план значительной экономии в течение первой недели, включая сокращение количества министерств и планирование сокращений в государственном секторе.

Экономика •   •  19805 просмотра
Хавьер Милей во главе Аргентины начал воплощать план жесткой экономии: до этого он разыграл последнюю депутатскую зарплату в соцсетях

Умер экс-директор Львовской национальной оперы Эдер

Бывший директор Львовской национальной оперы Тадеуш Эдер умер в возрасте 80 лет после того, как возглавлял театр почти 20 лет и способствовал его значительному развитию.

Культура •   •  21374 просмотра
Умер экс-директор Львовской национальной оперы Эдер

Подрыв гранаты в сельсовете на Закарпатье: депутат получил подозрение в совершении теракта

Депутат Керецковского сельского совета на Закарпатье подозревается в совершении террористического акта после того, как взорвал гранаты во время заседания совета, ранив 23 человека. Подозреваемый задержан и находится под следствием с целью выяснения мотивов нападения.

Криминал и ЧП •   •  24602 просмотра
Подрыв гранаты в сельсовете на Закарпатье: депутат получил подозрение в совершении теракта

ИПСО против Резникова: исследование выявило тайную операцию российского влияния

Совместное расследование DFRLab и BBC Verify разоблачило тайную российскую операцию в TikTok, направленную на компрометацию экс-министра обороны Украины Резникова из-за обвинений в коррупции. TikTok обнаружил и удалил более 12 800 фейковых аккаунтов, участвовавших в этой дезинформационной кампании.

Война •   •  36775 просмотра
ИПСО против Резникова: исследование выявило тайную операцию российского влияния

Атака больницы на Херсонщине: полиция показала момент прилета

Во время ночного обстрела российскими войсками больницы в Херсонской области был ранен врач, о чем свидетельствует видео с боди-камеры патрульной полиции.

Война •   •  38269 просмотра
Атака больницы на Херсонщине: полиция показала момент прилета

На Ровенщине презентовали мобильное приложение, которое помогает получить бесплатную спортивную реабилитацию военнослужащим

На спортивно-ветеранском форуме в Ровенской области было презентовано мобильное приложение Trenvet UA, призванное помочь военным ветеранам получить бесплатную спортивную реабилитацию. Приложение было разработано при поддержке Украинского фонда ветеранов.

Война •   •  38366 просмотра
На Ровенщине презентовали мобильное приложение, которое помогает получить бесплатную спортивную реабилитацию военнослужащим