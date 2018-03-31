Канада отреагировала на высылку дипломатов из РФ

“Канада сожалеет по поводу неоправданного выдворение 4 канадских дипломатов”, — утверждают в канадском МИД. В ведомстве подчеркивают, что приложат все усилия, чтобы сделать высылку своих сотрудников “как можно менее болезненной”.

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“Канада гордится, что является частью коллективного ответа 29 государств на применение химического оружия в Солсбери, — пренебрежительного, злобного и безрассудной нарушения основанного на правилах порядка”, — написали в МИД.

Напомним, Россия высылает 13 представителей диппредставительств Украины.