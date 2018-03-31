Канада відреагувала на висилку дипломатів з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Канада вважає невиправданою висилку з Росії чотирьох своїх дипломатів та пишається своєю узгодженою із міжнародною спільнотою реакцією на отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки у британському Солсбері. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку МЗС Канади у мережі Twitter.
“Канада шкодує з приводу невиправданого видворення 4 канадських дипломатів”, — стверджують в канадському МЗС. У відомстві підкреслюють, що докладуть усіх зусиль, щоб зробити висилку своїх співробітників “якомога менш болючою”.
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“Канада пишається, що є частиною колективної відповіді 29 держав на застосування хімічної зброї у Солсбері, — зневажливого, злісного та безрозсудливого порушення заснованого на правилах порядку”, — написали у МЗС.
Нагадаємо, Росія висилає 13 представників диппредставництв України.