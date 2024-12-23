Как военнослужащему оформить группу инвалидности по новым правилам: инструкция
Киев • УНН
В Минздраве рассказали о новой системе установления группы инвалидности для военнослужащих через экспертные команды. Оценивание может проводиться в четырех форматах, включая дистанционное и заочное рассмотрение.
Каждый военнослужащий, получивший ранения, имеет право на поддержку и социальные гарантии. В Минздраве Украины рассказали, как будет происходить процедура установления группы инвалидности, передает УНН.
Медицинская помощь и документальное подтверждение
После получения ранения военнослужащий в первую очередь попадает в ближайшее медицинское учреждение для стабилизации состояния.
Оценка состояния
Следующий шаг - прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Председатель ВВК в случае необходимости формирует электронное направление на дальнейшее оценивание повседневного функционирования экспертными командами.
Формы оценки повседневного функционирования лица экспертными командами:
- Очное рассмотрение (личное присутствие в медучреждении)
- По месту пребывания (для тех, кто не может передвигаться)
- Заочно (на основе документов)
- Дистанционно (с использованием телемедицины)
Военнослужащий получит от системы оповещение на электронную почту о форме, времени и месте оценивания.
Решение экспертной команды
Специалисты определяют группу инвалидности или процент потери трудоспособности (необходимый для назначения единовременной денежной помощи), реабилитационные мероприятия и сроки переосвидетельствования. Данные будут вноситься в электронную систему и передаваться в государственные органы для социальной поддержки. Решение также поступит пациенту на электронную почту или заказным письмом, и в кабинет лечащего врача в электронной системе.
Военнослужащий также может подать заявление на одноразовую денежную помощь, получить другую социальную поддержку.
Напомним
Кабинет министров на заседании 15 ноября принял постановление, регулирующее ликвидацию медико-социальных экспертиз и передачу их полномочий экспертным командам оценки функциональности.