Как украинский бизнес присоединяется к борьбе
Киев • УНН
Группа фармацевтических компаний "Кусум" оказала значительную поддержку Украине во время войны, в частности передала медикаменты, гуманитарную помощь, транспортные средства и другую помощь военным, больницам и гражданскому населению на сумму более 170 миллионов гривен.
Сознательные граждане - гордость нации. А сознательный бизнес - путь к приближению нашей победы. И одним из таких сознательных бизнесов стала группа фармацевтических компаний "Кусум" (в состав которой входит ООО "Гледфарм ЛТД"), которая несмотря на тяжелые времена не останавливает своей работы, а, наоборот, наращивает производство, чтобы помогать украинским медицинским учреждениям, военным и волонтерам, передает УНН.
Еще до начала полномасштабного вторжения силами "Кусум" проводился ремонт гражданских укрытий для населения и осуществлялась активная информационная борьба с ложной информацией о ситуации в Украине в международном инфопространстве.
С первых дней полномасштабного вторжения и до сих пор группа фармацевтических компаний "Кусум" обеспечивает профильную поддержку медучреждений лекарственными средствами. Общая стоимость предоставленных медикаментов составляет более 40 млн гривен. Более 400 больниц и неприбыльных организаций уже получили необходимые медицинские средства, которые часто доставлялись в чрезвычайно тяжелых условиях, даже во время боевых действий и обстрелов.
Кроме фармпомощи и информационной поддержки, при содействии компании было спасено 750 иностранных студентов из Сум. Тогда город был полностью окружен и находился в блокаде. Поэтому более 20 дней силами компании осуществлялось бесперебойное снабжение питьевой водой и питанием, а при первой же возможности студенты были вывезены и доставлены в более безопасные регионы Украины.
В первые дни полномасштабного вторжения, в 2022 году, группа фармацевтических компаний "Кусум" перевела на счета НБУ 11 млн грн на нужды Вооруженных сил Украины.
Кроме этого, при активном участии компании и содействии Посольства Украины в Индии, Посольства Индии в Украине, МИД и Военно-воздушных сил Индии, в первые недели войны было собрано 25 тонн гуманитарной помощи, общей стоимостью около 52 млн гривен. Доставка помощи осуществлялась самолетами ВВС Индии в Варшаву, откуда она была доставлена в Украину. На сегодня эта гумпомощь стала регулярной и осуществляется несколько раз в год и распространяется среди военных, госпиталей, лечебно-профилактических учреждений и т.д.
Новые вызовы - новые решения
Каждый день помощь военным от группы фармацевтических компаний "Кусум" только росла.
В мае 2022 года на нужды ВСУ компанией было передано 20 служебных автомобилей. В это же время "Кусум" осуществила вторую доставку гуманитарной помощи из Индии в Украину общей стоимостью 900 тыс. долларов США.
Начиная с осени 2022 года, когда вражеские атаки оставляли украинские города без света, компания нашла способ помочь населению. В кратчайшие сроки сотни лифтов многоквартирных домов и гражданских объектов были оснащены "ящиками несокрушимости", содержащими питьевую воду, еду и базовые медикаменты.
Тогда же компания провела сбор средств на гемостатические салфетки CELOX для ВСУ и передала на передовую комплекты теплой одежды, термоодежду и печи-буржуйки. Впоследствии были закуплены переносные электростанции для нужд СБУ.
Жизнь вопреки войне
И, конечно, кроме тотальной помощи военным, "Кусум" делает важный вклад в жизнь гражданского населения. В 2023 году при содействии компании в Киеве был обустроен уютный сквер, а затем и целый парк, где могут отдыхать все желающие.
На сегодня помощь Украине от "Кусум" уже составляет более 170 млн гривен, однако компания на этом не останавливается. "Кусум" работает для украинской победы, предоставляя рабочие места и поддерживая наших воинов, людей, пострадавших от российской агрессии, и гражданское население.
Вклад компании в нашу борьбу был высоко оценен и отмечен Знаком отличия Верховной Рады Украины "За заслуги перед Украинским народом" и Наградой от Президента Украины.
Группа фармацевтических компаний "Кусум" стала настоящим образцом сознательного украинского бизнеса и примером для подражания. И если каждый гражданин и представитель бизнеса сделает свой вклад, то наша победа станет еще на шаг ближе!
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