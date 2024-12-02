Как Украине вести переговоры с рф с позиции силы? Зеленский и Шольц искали ответ

Канцлер Германии Олаф Шольц и Президент Украины Владимир Зеленский обсудили, как можно достичь, того, чтобы Украина могла с позиции силы вести переговоры. Об этом заявил Шольц во время совместного брифинга с Зеленским, передает УНН.

"Мы все желаем конца этой брутальной войны. Поэтому, я говорю, что наша непоколебимая поддержка, наша военная помощь и решительная борьба против российских агрессоров является одной стороной медали, а вторая это определение путей, которые могут вести к честному, справедливому и длительному миру для Украины. Об этом мы с тобой, Владимир подробно говорили, как можно достичь того, чтобы Украина могла с позиции силы вести такие переговоры", - сказал Шольц.

Канцлер подчеркнул, что ничего об Украине, без Украины.

"Я не допущу, чтобы кто - то без украинцев принял решение, россия не может диктовать и навязывать мир Украине", - заявил Шольц.

Дополнение

Зеленский сообщал, что в случае, если вина будет заморожена без какой-либо сильной позиции для Украины, российский диктатор путин вернется через несколько лет и разрушит Украину полностью.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сообщал, что США поддержат переговоры Украины с россией лишь в том случае, если Президент Владимир Зеленский решит, что он хочет вступить в переговоры. Америке или любой другой стране не следует его подталкивать к этому.