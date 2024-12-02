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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как Украине вести переговоры с рф с позиции силы? Зеленский и Шольц искали ответ

Как Украине вести переговоры с рф с позиции силы? Зеленский и Шольц искали ответ

Киев  •  УНН

 • 3123 просмотра

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Канцлер Германии и Президент Украины обсудили пути достижения мира с позиции силы Украины. Шольц подчеркнул, что решения по переговорам не могут приниматься без участия Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц и Президент Украины Владимир Зеленский обсудили, как можно достичь, того, чтобы  Украина могла с позиции силы вести переговоры. Об этом заявил Шольц во время совместного брифинга с Зеленским, передает УНН.

"Мы все желаем конца этой брутальной войны. Поэтому, я говорю, что наша непоколебимая поддержка, наша военная помощь и решительная борьба против российских агрессоров является одной стороной медали, а вторая это определение путей, которые могут вести к честному, справедливому и длительному миру для Украины. Об этом мы с тобой, Владимир подробно говорили, как можно достичь того, чтобы Украина могла с позиции силы вести такие переговоры", - сказал Шольц.

Канцлер подчеркнул, что  ничего об Украине, без Украины.

"Я не допущу, чтобы кто - то без украинцев принял решение, россия не может диктовать и навязывать мир Украине", - заявил Шольц.

Дополнение

Зеленский сообщал, что в случае, если вина будет заморожена без какой-либо сильной позиции для Украины, российский диктатор путин вернется через несколько лет и разрушит Украину полностью. 

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сообщал, что США поддержат переговоры Украины с россией лишь в том случае, если Президент Владимир Зеленский решит, что он хочет вступить в переговоры. Америке или любой другой стране не следует его подталкивать к этому. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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ukrainaУкраина