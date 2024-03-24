Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

25 марта нас ждет лунное затмение. О том, как затмение отразится на представителях разных знаков Зодиака специально для читателей УНН, рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

ОВНЫ

Затмения максимально повлияют на вашу судьбу и принесут много изменений, а каких именно - во многом зависит от вас и ваших поступков. Лунное затмение особенно повлияет на тех Овнов, кто родился с 22 по 29 марта. Самым важным аспектом будут ваши взаимоотношения с партнерами как в бизнесе, так и в браке.

Очень важным является пересмотр этих отношений, подумать над тем, как их можно улучшить. Если вы одиноки, то в течение полугода вы можете встретить свою вторую половинку и даже жениться. Если у вас уже давно идет брачный процесс и суды, вы сможете закончить их. Главное, что в любом партнерстве вы сможете наладить взаимоотношения. Важно именно в период затмения не идти на конфликты, иначе последствия их будут очень тяжелыми и непредсказуемыми.

ТЕЛЬЦЫ

Это лунное затмение максимально повлияет на ваше здоровье и эмоции. Прежде всего обратите внимание на ваше психологическое состояние. Возможно вы будете чувствовать себя особенно раздражительными и здесь важно сохранить хорошее настроение. Именно сейчас необходимо бросить вредные привычки и заложить хорошие, чтобы сохранить здоровье.

Например, перейдите на правильное питание, займитесь спортом, наладьте правильный день. Также в этот период вы задумаетесь о своей деятельности. Почувствуйте, насколько эмоционально вам подходит ваша работа и ваш коллектив. Не спешите сейчас что-то менять. В течение полугода к вам точно придут изменения, и скорее всего, к лучшему.

БЛИЗНЕЦЫ

Лунное затмение принесет вам много эмоций и чувств, связанных с любовными переживаниями. Находитесь в состоянии любви к себе и окружающим. В течение следующих шести месяцев в вашей жизни могут появиться отношения, которые перерастут в любовь. Или вы укрепите уже сложившиеся отношения. А длинным любовным треугольникам будет положен конец. Также, у вас может появиться ребенок, которого вы будете очень любить.

Это затмение в ближайшие полгода принесет успех и вдохновение для творческих Близнецов. Вы сможете ярко и смело проявить свой талант. Но в самый период затмения не стоит принимать важных решений и зачинать детей.

РАКИ

Затмение повлияет на "погоду" в вашем доме и отношения с близкими. Поэтому в момент затмения постарайтесь не вступать в конфликты дома, иначе это затянется на долго. В течение полугода вы будете заботиться о своих родителях, возможно вам придется тратиться на помощь близким людям. Если у вас есть серьезные обиды на родителей, то стоит проработать их с психологом.

Удачно решатся вопросы с жильем, покупка/продажа недвижимости будут очень удачной. И если вы захотите сделать капитальный ремонт или приобрести хорошую недвижимость, то у вас обязательно найдутся финансы.

ЛЬВИ

Вам это лунное затмение принесет желание сменить круг общения, вам захочется больше узнавать, обучаться чему-то новому, а также делиться своим опытом с другими.

Это затмение также очень повлияет на ваши эмоциональные взаимоотношения с ближайшими родственниками - братьями и сестрами. Оно может сильно укрепить ваше взаимопонимание. Но если у вас в отношениях есть трудности, то ни в коем случае не стоит в момент затмения идти на конфликты, особенно если это касается семейной недвижимости или старых ссор. Именно сейчас вы можете все наладить и обо всем договориться.

Если у вас есть желание сменить автомобиль, то в течение полугода это может стать реальностью.

ДЕВЫ

Это лунное затмение может принести эмоциональную усталость и переживания, особенно по поводу финансового состояния. Не стоит беспокоиться, поскольку в любом случае в течение полугода вы сможете открыть перед собой множество возможностей заработка, появятся новые идеи в бизнесе. Вы будете зависимы от партнерских отношений, которые могут быть очень удачными.

В период коридора затмений уделите внимание своему жилью - приведите его в порядок, проведите уборку, уберите лишнее и ненужное. Это откроет энергию новых финансовых возможностей.

Также займитесь своим телом. Бросайте вредные привычки и закладывайте хорошие.

ТЕРЕЗИ

Это лунное затмение будет проходить в вашем знаке Зодиака, поэтому оно повлияет на вас максимально. Особенно на тех Весов, кто родился с 22 по 29 октября.

Многое будет зависеть именно от вас - вы можете круто изменить свою жизнь. Но сейчас вам нужно следить за своим эмоциональным состоянием, которое будет играть решающую роль. Ваши положительные эмоции заложат счастье в будущем. Необходимо оставить во время лунного затмения все вредные привычки, которые выращивались годами. Прививайте себе хорошие привычки - здоровое питание, спорт, правильный режим и самое главное - меняйте свои взгляды на жизнь. Это поможет вам быть сильнее, устойчивее.

Вы сможете измениться внешне к лучшему, удачно изменить свой имидж, изменить свое окружение, и в целом улучшить качество жизни.

СКОРПИОНЫ

Лунное затмение может очень сильно влиять на ваше глубинное психологическое состояние. Не позволяйте себе сейчас поднимать негатив, страхи и переживания. Именно это время борьбы с ними. Возможно, сейчас у вас будет завершение каких-то тяжелых сложных отношений, а ненависть к кому-то вы сможете трансформировать в любовь. Вам сейчас нужна будет поддержка ваших друзей или хороших психологов. Вам понадобятся духовные знания и практики.

Именно в течение ближайших полгода вы сможете для себя внутренне решить, где вы хотели бы жить. Если вы за границей, почувствовать, есть ли ваше будущее. Ваша интуиция вас точно не подведет. Также вам может открыться очень много тайн, которые были буквально у вас под носом.

СТРЕЛКИ

Вам важно период лунного затмения сохранять хорошее настроение. В ближайшее время вы сможете сделать много нового. Например, организовать и возглавить какой-то клуб или собрать вокруг себя единомышленников, готовых идти за вашими идеями. Очень важно ближайшие полгода окружить себя людьми, которые поддерживали вас во всех начинаниях и тогда эмоционально вы будете чувствовать себя на большом подъеме. Будет очень важна роль друзей. Если у вас сейчас дружеские отношения изжили себя, возможно, в ближайшие полгода они завершатся, а на смену этим друзьям придут новые.

Хорошее настроение и желание что-то делать вдохновят вас на новые интересные проекты или новый бизнес. А возможно, вы захотите больше свободы и станете фрилансером.

КОЗЕРОГИ

В момент лунного затмения вам не стоит беспокоиться о том, чего вы не смогли достичь за последнее время. Важно верить в свои силы, быть в хорошем настроении и тогда в ближайшем будущем вы можете эмоционально притянуть к себе сильные ситуации и людей, которые в вас поверят и дадут вам большие возможности. Перед вами могут открыться большие перспективы, хороший карьерный рост и возможности хорошего заработка, открытие интересного бизнеса. Вы сможете ответственно организовать хорошую коллективную работу. Верьте в себя!

ВОДОЛЕИ

Вам в это лунное затмение нужно особенно контролировать свои эмоции, что будет даваться очень нелегко. Старайтесь сохранять позитивный настрой и тогда перед вами откроются очень большие возможности. Эмоционально в ближайшие полгода вас будет вдохновлять новое обучение, возможно вы будете успешно изучать иностранные языки или осваивать глубокие духовные знания. Также вы можете успешно делиться своим опытом, организовать свои курсы или школу.

У вас будет много путешествий, возможна эмиграция и вы точно почувствуйте, это ли место жизни.

У вас будут хорошо складываться взаимоотношения и работа с иностранцами.

Главное, вы внутри будете чувствовать очень большую эмоциональную силу, которой надо грамотно воспользоваться, наполнить ее позитивом и верой в себя.

РИБИ

Вы всегда очень сильно реагируете на лунное затмение. Контролируйте свои эмоции, сдерживайте негатив. Лучше, наоборот, поселите в себе уверенность и положительные эмоции вопреки всему, отбросьте переживания по поводу бытовых вопросов, налогов.

В правильном настроении в течение ближайших шести месяцев вы сможете все благоприятно решить. Получится отдать долги, рассчитаться по кредитам и решить все свои стрессовые ситуации. Вам нужно включить позитивный настрой и воспользоваться собственной интуицией.