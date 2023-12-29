Кабмин упростил процедуру назначения льгот на оплату ЖКУ для ветеранов и их семей
Киев • УНН
Кабинет министров Украины упростил процедуру назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны и членов их семей.
Правительство упростило для ветеранов войны и членов их семей процедуру назначения льгот на оплату членов их семей процедуру назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, пишет УНН.
Действующее законодательство предусматривает, что для назначения льгот на жилищно-коммунальные услуги, льготник должен лично обратиться в уполномоченные органы. Поэтому украинские ветераны войны, которые участвуют в военных действиях и находятся на передовой, сталкивались с проблемой невозможности оформления этих льгот, ведь не имели возможности обратиться за их назначением лично. А значит, ветераны и члены их семей не имели возможности воспользоваться социальными гарантиями, предусмотренными государством,
Детали
Минсоцполитики разработало постановление, упрощающее процесс, которое было принято на заседании Кабмина 27 декабря. Экспериментальный порядок заработает через 4 месяца после принятия.
Отмечается, что этот порядок упрощает процедуру внесения сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы, и назначения Пенсионным фондом Украины льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.
А именно:
- если ветеран войны (лицо с инвалидностью вследствие войны, участник боевых действий, участник войны) не может самостоятельно подать заявление на назначение льготы на ЖКУ, - с мая 2024 года это смогут сделать за него члены его семьи.
- вместо двух существующих отдельных можно будет подавать единое упрощенное заявление - о постановке на учет, как льготника, и о предоставлении льгот.
- объем информации, которую необходимо указать, для назначения льгот уменьшится. Часть информации Минсоцполитики и ПФУ будут будут получать путем обмена и взаимодействия между информационными системами государственных органов.
- предусмотрена возможность подачи упрощенного заявления, кроме бумажного, также в электронной форме, в частности, средствами Портала Дія.
Напомним
Министерство социальной политики Украины ввело видеоидентификацию для получения пенсии, людей призывают заполнить онлайн-форму на веб-портале Пенсионного фонда и выбрать удобный способ проведения видеоидентификации.
Кабмин упростил процедуру назначения льгот на оплату ЖКУ для ветеранов и их семей
Кабинет министров Украины упростил процедуру назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны и членов их семей.
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