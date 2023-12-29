Кабмин упростил процедуру назначения льгот на оплату ЖКУ для ветеранов и их семей

Правительство упростило для ветеранов войны и членов их семей процедуру назначения льгот на оплату членов их семей процедуру назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, пишет УНН.

Действующее законодательство предусматривает, что для назначения льгот на жилищно-коммунальные услуги, льготник должен лично обратиться в уполномоченные органы. Поэтому украинские ветераны войны, которые участвуют в военных действиях и находятся на передовой, сталкивались с проблемой невозможности оформления этих льгот, ведь не имели возможности обратиться за их назначением лично. А значит, ветераны и члены их семей не имели возможности воспользоваться социальными гарантиями, предусмотренными государством,