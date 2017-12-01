Кабмин принял стратегию управления госдолгом до 2019 года
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2017-2019 годы, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение члены правительства одобрили без обсуждения.
Напомним, согласно утвержденной правительством бюджетной резолюции на 2018-2020 годы планируется снижение государственного долга др 55% ВВП.
Как сообщал УНН, госдолг в сентябре вырос до 77,03 млрд долларов.