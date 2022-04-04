Кабмин разрешил мужчинам с инвалидностью пересекать границу во время военного положения

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"Правительство внесло изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Среди прочего, изменения определяют некоторые вопросы относительно пересечения границы в период действия на территории Украины чрезвычайного или военного положения", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщили, что нововведения, в частности, утвержденные постановлениями Кабинета Министров Украины от 29 марта 2022 г. №383 И от 01 апреля 2022 г. №399.

Так, в соответствии с этими постановлениями, лица с инвалидностью имеют право пересекать государственную границу при наличии таких документов:

· справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации № 157-1/о) или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины “О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью”, “О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью”, у которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики (далее — документы, подтверждающие инвалидность).

В частности, сообщается, что пересечение границы может осуществляться:

· лицом с инвалидностью І или II группы — в сопровождении одного или обоих родителей, на содержании которых находится такое лицо с инвалидностью, жены/мужа, совершеннолетних сына/дочери, их супруги/супруга (при наличии документов, подтверждающих родственные связи и инвалидность);

· лицом с инвалидностью І или II группы или другим лицом, которое нуждается в постоянном уходе,— в сопровождении лица, осуществляющего постоянный уход за указанными категориями лиц (при наличии документов (удостоверения, справки) о получении компенсации (пособия, надбавки) на уход, а в случае сопровождения лица с инвалидностью i или II группы — дополнительно документы, подтверждающие инвалидность);

· лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным, — в сопровождении его опекуна (при наличии решения о назначении опекуном над таким недееспособным лицом), а в случае если опекун такому лицу не назначен, — в сопровождении одного из совершеннолетних членов семьи (при наличии документов, подтверждающих родственные связи и инвалидность);

· лицами с инвалидностью или другими лицами, которые нуждаются в постоянном уходе, проживающих/находящихся в учреждениях/учреждениях различных форм собственности и подчинения и получают социальные услуги стационарного ухода, паллиативного ухода, поддержанного проживания кроме определенных, определенный постановлением КМУ категорий лиц с инвалидностью, — в сопровождении лиц, в том числе работников заведения ухода, уполномоченных директором заведения ухода/ лицом, его замещающим (при наличии приказа директора учреждения уходу или лица, его замещающего, о выезде лиц с инвалидностью или лиц, которые нуждаются в постоянном уходе, за пределы Украины и документов, подтверждающих инвалидность). При этом человек с инвалидностью или лиц, которые нуждаются в постоянном уходе, могут сопровождать лица, в том числе работники учреждения ухода, которые находятся на военном или специальном учете в Минобороны, СБУ или Службе внешней разведки, или сотрудники заведения по уходу, которые находятся на военном или специальном учете в Минобороны, СБУ или Службе внешней разведки, из расчета один человек на 50 человек с инвалидностью и других лиц, которые нуждаются в постоянном уходе.

Дополнение

В связи с введением военного положения в Украине, по некоторыми исключениями мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за пределы страны.

Напомним

ВР определила дополнительные основания для освобождения с военной службы.



