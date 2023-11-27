К застрявшим авто на трассе Киев-Одесса техника подходит с двух сторон - Кипер

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в эфире темарафона рассказал о текущей ситуации в Одесской области, где почти сутки бушует лютая непогода, передает УНН.

Детали

На закрытой со вчерашнего дня трассе Одесса-Киев остаются застрявшие авто, высота снега достигает местами два метра. Вся техника, по его словам, привлечена к спасению людей.

Областная власть на связи с людьми, которые нуждаются в помощи.

На киевской трассе есть авто, к которым пробиваемся, но с ними есть постоянная связь. Ситуация более менее контролируемая и стабильная. С двух сторон к ним идет техника для того, чтобы освободить их из плена. Движение техники затрудняют застрявшие грузовые машины, но ситуация контролируется - отметил Кипер.

Добавим

По данным ГСЧС, на трассах Одесской области из снежного плена спасатели вытащили 519 транспортных средств, из них 15 автобусов и 12 карет скорой помощи.

Областная администрация в очередной раз призывает не выходить из дома без необходимости. По распоряжению главы ОГА Кипера, школы и садики области сегодня на дистанционном обучении с дежурными группами.

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