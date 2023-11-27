К застрявшим авто на трассе Киев-Одесса техника подходит с двух сторон - Кипер
Киев • УНН
На трассе Киев-Одесса продолжаются спасательные работы: техника приближается к застрявшим автомобилям с обеих сторон, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Власти уже освободили 519 транспортных средств, включая автобусы и кареты скорой помощи, в то же время призывают людей оставаться дома.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в эфире темарафона рассказал о текущей ситуации в Одесской области, где почти сутки бушует лютая непогода, передает УНН.
Детали
На закрытой со вчерашнего дня трассе Одесса-Киев остаются застрявшие авто, высота снега достигает местами два метра. Вся техника, по его словам, привлечена к спасению людей.
Областная власть на связи с людьми, которые нуждаются в помощи.
На киевской трассе есть авто, к которым пробиваемся, но с ними есть постоянная связь. Ситуация более менее контролируемая и стабильная. С двух сторон к ним идет техника для того, чтобы освободить их из плена. Движение техники затрудняют застрявшие грузовые машины, но ситуация контролируется
Добавим
По данным ГСЧС, на трассах Одесской области из снежного плена спасатели вытащили 519 транспортных средств, из них 15 автобусов и 12 карет скорой помощи.
Областная администрация в очередной раз призывает не выходить из дома без необходимости. По распоряжению главы ОГА Кипера, школы и садики области сегодня на дистанционном обучении с дежурными группами.
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К застрявшим авто на трассе Киев-Одесса техника подходит с двух сторон - Кипер
На трассе Киев-Одесса продолжаются спасательные работы: техника приближается к застрявшим автомобилям с обеих сторон, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Власти уже освободили 519 транспортных средств, включая автобусы и кареты скорой помощи, в то же время призывают людей оставаться дома.
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