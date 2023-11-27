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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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К застрявшим авто на трассе Киев-Одесса техника подходит с двух сторон - Кипер

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 07:15  •  19696 просмотра

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На трассе Киев-Одесса продолжаются спасательные работы: техника приближается к застрявшим автомобилям с обеих сторон, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Власти уже освободили 519 транспортных средств, включая автобусы и кареты скорой помощи, в то же время призывают людей оставаться дома.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в эфире темарафона  рассказал о текущей ситуации в Одесской области, где почти сутки бушует лютая непогода, передает УНН.

Детали

На закрытой со вчерашнего дня трассе Одесса-Киев остаются застрявшие авто, высота снега достигает местами два метра. Вся техника, по его словам, привлечена к спасению людей.

Областная власть на связи с людьми, которые нуждаются в помощи.

На киевской трассе есть авто, к которым пробиваемся, но с ними есть постоянная связь. Ситуация более менее контролируемая и стабильная. С двух сторон к ним идет техника для того, чтобы освободить их из плена. Движение техники затрудняют застрявшие грузовые машины, но ситуация контролируется

 - отметил Кипер.

Добавим

По данным ГСЧС, на трассах Одесской области из снежного плена спасатели вытащили 519 транспортных средств, из них 15 автобусов и 12 карет скорой помощи.

Областная администрация в очередной раз призывает не выходить из дома без необходимости. По распоряжению главы ОГА Кипера, школы и садики области сегодня на дистанционном обучении с дежурными группами.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
До застряглих авто на трасі Київ-Одеса техніка підходить з двох боків - Кіпер
Equipment approaches stuck cars on Kyiv-Odesa highway from two sides - Kiper
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К застрявшим авто на трассе Киев-Одесса техника подходит с двух сторон - Кипер

На трассе Киев-Одесса продолжаются спасательные работы: техника приближается к застрявшим автомобилям с обеих сторон, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Власти уже освободили 519 транспортных средств, включая автобусы и кареты скорой помощи, в то же время призывают людей оставаться дома.

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