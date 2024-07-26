Министерство обороны разрешило эксплуатацию новой мобильной авторемонтной мастерской, разработанной специалистами одного из предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Детали

Новая автомастерская более компактная и маневренная, по сравнению с существующими передвижными машинами на шасси устаревших советских грузовиков ЗИЛ-131. Она может быть установлена на шасси различных моделей пикапов-внедорожников от мировых производителей.

Мастерская укомплектована инструментами и оборудованием для выполнения шиномонтажных, сварочных, автослесарных работ.

Как сообщается, она способна заряжать автомобильные аккумуляторы благодаря специальному устройству, а также выполнять диагностические работы с использованием специализированного компьютерного оборудования.

Кроме того, мобильная автомастерская оборудована краном-стрелой с грузоподъемностью 500 килограммов и лебедкой с тяговым усилием в 5 тонн.

Отмечается, что уже определенное количество таких мобильных мастерских передали военным.

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