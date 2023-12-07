"Избирательный обряд": путин приблизился к пятому сроку на фоне назначения даты выборов в рф - AP

В верхней палате российского парламента - совете федерации рф - сообщили в четверг, что назначили президентские выборы в россии на 17 марта 2024 года. Как отмечает AP, это приблизило владимира путина к пятому президентскому сроку, передает УНН.

Детали

Члены совфеда рф единогласно проголосовали за утверждение указа, устанавливающего дату выборов.

"По сути, это решение знаменует собой начало избирательной кампании", - заявила спикер палаты валентина матвиенко.

71-летний путин, указывает AP, еще не объявил о своем намерении вновь баллотироваться, но многие ожидают, что он сделает это в ближайшее время, поскольку назначен день выборов. Центральная избирательная комиссия россии планирует провести в пятницу заседание, посвященное президентской кампании.

На вопрос, решил ли путин переизбираться, спикер кремля дмитрий песков призвал журналистов "набраться терпения".

В соответствии с конституционными реформами, которые он организовал, путин имеет право баллотироваться еще на два шестилетних срока после окончания его нынешнего срока в следующем году, что потенциально позволит ему оставаться у власти до 2036 года, отмечает издание.

"Жесткий контроль над политической системой рф, который он установил за более чем 20 лет пребывания у власти, делает его переизбрание в марте почти гарантированным. Известные критики, которые могли бы бросить ему вызов в избирательных бюллетенях, либо находятся в тюрьме, либо живут за границей, а большинство независимых СМИ запрещены", - пишет AP.

"Ни дорогая и затяжная война в Украине, ни неудачный мятеж прошлым летом, организованный главой наемников евгением пригожиным, похоже, не повлияли на его высокие рейтинги одобрения, о которых сообщают независимые опросы общественного мнения", - отмечает издание.

Кто будет баллотироваться против путина в следующем году, как указывается, остается неясным. Заключенный лидер оппозиции Алексей Навальный в онлайн-заявлении в четверг призвал своих сторонников голосовать за кого угодно, кроме путина.

"путин рассматривает эти выборы как референдум по одобрению своих действий. Референдум об одобрении войны. Давайте сорвем его планы и сделаем так, чтобы никто 17 марта не был заинтересован в сфальсифицированном результате, а чтобы вся россия увидела и поняла: воля большинства - путин должен уйти", - говорится в заявлении.

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Члены команды Навального заявили в четверг, что они разместили в москве, санкт-петербурге и других российских городах несколько рекламных щитов с надписями "россия" и "с Новым годом" со ссылками и QR-кодами, которые ведут на сайт их кампании против российского президента под названием "россия без путина". Агентство Associated Press обнаружило, что некоторые рекламные щиты уже сняты.

О планах баллотироваться, как сообщается, заявили два человека: бывший депутат Борис Надеждин, занимающий место в муниципальном совете московской области, и Екатерина Дунцова, журналист и юрист из тверской области к северу от москвы, которая когда-то была членом местного законодательного органа.

Союзники заключенного игоря стрелкова, который обвинял путина в слабости и нерешительности в Украине, также упомянули о его амбициях баллотироваться, но обвинения в экстремизме, выдвинутые против него российскими властями, делают его кандидатуру маловероятной.

Для Надеждина и Дунцовой, как отмечается, попадание в избирательный бюллетень может оказаться непростой задачей. Если одна из пяти политических партий, имеющих места в государственной думе, нижней палате парламента россии, не выдвинет их своим кандидатом, им придется собирать десятки тысяч подписей во многих регионах.

Эти требования, указывает издание, применимы и к путину, который на протяжении многих лет использовал различные тактики. В 2018 году он баллотировался как независимый кандидат, и его кампания собрала подписи. В 2012 году он баллотировался от кремлевской партии "единая россия", поэтому собирать подписи не пришлось.

Как указано, по крайней мере одна партия - "справедливая россия", которая имеет 27 мест в 450-местной государственной думе, готова выдвинуть путина своим кандидатом в этом году. Отмечается, что "справедливая россия" собирается выдвинуть путина на съезде 23 декабря, даже если он решит баллотироваться как независимый кандидат. Пока неясно, согласился ли кремль с этими планами.

путин будет баллотироваться как независимый кандидат, считает независимый политолог Дмитрий Орешкин. "Для партии это будет слишком большая честь, он высоко ценит себя. Поэтому я думаю, что он будет баллотироваться как независимый кандидат и, возможно, соберет подписи. Это будет хорошим поводом для продвижения кампании в регионах", - сказал он.

Орешкин, профессор Свободного университета в Риге (Латвия), ожидает, что в избирательных бюллетенях будут путин и несколько других значительно менее популярных кандидатов, таких как Надеждин или давний лидер коммунистической партии геннадий зюганов.

Центральная избирательная комиссия рф, как указано, планирует онлайн-голосование в дополнение к традиционному бумажному голосованию примерно в 30 российских регионах и рассматривает возможность продления голосования на три дня - практика, которая была одобрена во время пандемии и была подвергнута широкой критике со стороны независимых наблюдателей за выборами.

Эти меры в дополнение к ограничениям на мониторинг, принятым в последние годы, серьезно ограничат возможности независимых наблюдателей, по мнению Станислава Андрейчука, сопредседателя "Голоса", известной независимой группы по наблюдению за выборами.

Андрейчук сообщил Associated Press, что только зарегистрированные кандидаты или поддерживаемые государством консультативные органы, общественные палаты, могут назначать наблюдателей на избирательные участки, что снижает вероятность появления действительно независимых наблюдателей. В онлайн-голосовании очень мало прозрачности, и если голосование продлится три дня, будет невероятно сложно охватить почти 100 000 избирательных участков в стране, не говоря уже о том, чтобы гарантировать, что бюллетени не подделывают в ночное время, сказал он.

"Регулярное наблюдение (на избирательных участках) составляет сейчас самую большую проблему", - сказал Андрейчук.

"Но мы в любом случае будем работать", - сказал он о планах "Голоса", добавив, что они будут проводить мониторинг на протяжении всей кампании и поддерживать активистов, которые доберутся до избирательных участков в день выборов.

Аналитик Орешкин заявил, что голосование будет скорее "ритуалом", чем конкурентным избирательным процессом.

"Этот избирательный ритуал, избирательный обряд имеет большое значение для путина и его команды. Это важно потому, что оно измеряет лояльность региональных элит и (указывает) на то, что система работает", - сказал он.