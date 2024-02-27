Из-за желания наживы ФГВФЛ более 70 кредиторов банка "Конкорд" не могут получить обратно свои средства
Киев • УНН
Из-за желания наживы ФГВФЛ более 70 кредиторов банка "Конкорд" не могут получить обратно свои средства
Более 70 кредиторов из 9-й очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд" не могут получить свои средства из-за того, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц остановил выплаты. При этом ФГВФЛ планирует потратить на себя почти 6 млн грн, передает УНН.
Соучредитель банка Елена Соседка сообщила, что кредиторы из 9-й очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд" начали получать выплаты. Соответствующее решение о частичном удовлетворении требований 72 кредиторов на сумму 57 миллионов гривен было принято еще 11 декабря. С тех пор Фонд гарантирования вкладов физлиц выплатил 9-й очереди всего четверть средств. С 21 декабря декабря прошлого года выплаты кредиторам из 9-й очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд" были остановлены, несмотря на то, что до начала процесса ликвидации финучреждение было успешным и прибыльным и на его счетах достаточно средств для погашения всей задолженности перед всеми очередями вкладчиков и кредиторов.
Сейчас задолженность перед 72 кредиторами 9-й очереди составляет около 171 млн грн. Стоит отметить, что, в случае погашения всей суммы, Фонд гарантирования вкладов физических лиц перестанет быть должником, и ему не придется тратить средства на свое содержание со счетов банка "Конкорд".
В то же время складывается впечатление, что процесс возмещения задолженности затягивается Фондом сознательно, ведь пока Фонд делает вид, что работает над удовлетворением требований, он может получать от банка средства на собственные нужды.
В частности, согласно смете расходов Фонда на осуществление ликвидации АО "АКБ "Конкорд" на период со 2 августа 2023 по 1 августа 2026 года, опубликованной на сайте ФГВФЛ 19 февраля 2024 года, Фонд планирует потратить почти 6 миллионов гривен.
Из них, например, на зарплаты работников Фонда запланировано 4,2 миллиона гривен. На командировки работники ФГВФЛ планируют потратить 332 тысячи гривен.
Напомним
Ранее УНН сообщало, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц готовится закупить 15 000 литров дизельного топлива по завышенной цене, несмотря на то, что нет в нем потребности из-за отсутствия отключений электроэнергии в Киеве.
Кроме того, УНН выяснило, что в прошлом году директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут провела за границей или в дороге туда или обратно более 100 дней, то есть почти половину всех рабочих дней года. В 2022 году ее поездки суммарно составляли более 80 дней. Примечательно, что согласно декларации Светланы Рекрут, в 2022 году она получила от ФГВФЛ компенсацию излишне потраченных средств на командировки в сумме более 65 тысяч грн.
Кроме того оказалось, что для выездов за границу директор-распорядитель ФГВФЛ использовала в том числе автомобили, принадлежащие АО "Мегабанк", ликвидацию которого с 2022 года проводит именно Фонд гарантирования вкладов физических лиц. В ответ на запрос журналистов относительно поездок Светланы Рекрут за границу Фонд сообщил, что Рекрут обратилась в правоохранительные органы относительно редакции ИА УНН.
Из-за желания наживы ФГВФЛ более 70 кредиторов банка "Конкорд" не могут получить обратно свои средства
Из-за желания наживы ФГВФЛ более 70 кредиторов банка "Конкорд" не могут получить обратно свои средства.
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