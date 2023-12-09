Из-за закрытия части киевского метро изменено движение транспорта на площади Лыбедской

В столице из-за прекращения работы некоторых станций метро на "синей" ветке увеличилась нагрузка на наземный общественный транспорт. Поэтому первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что временно меняется организация дорожного движения на Лыбедской площади, передает УНН.

Детали

Теперь движение по разворотным кольцам на площади Лыбедской разрешено только общественному транспорту. Для всех остальных транспортных средств разворот организован по маршруту: улица Большая Васильковская - улица Ковпака - улица Антоновича.

Впоследствии будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Также для удобства пассажиров предлагается обустроить дополнительную остановку общественного транспорта рядом с ТРЦ Ocean Plaza.

Напомним

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко предполагает, что строительство ТРЦ Ocean Plaza могло способствовать повреждению тоннеля киевского метрополитена из-за его веса и расположения.

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